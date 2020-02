Caso Toscani, Ciangherotti: "Le sue foto le butto, non si può barattare il guadagno con la vita"

“Ho sempre apprezzato Oliviero Toscani come artista, le sue fotografie, anche quelle pubblicitarie, facevano e fanno pensare. A volte non le ho condivise, a volte mi hanno fatto arrabbiare, spesso mi hanno fatto riflettere. Non riesco, però, a dividere l’arte dall’uomo e quello che Toscani ha detto a proposito del Ponte Morandi, che un ponte crollato non interessa a nessuno, mi fa inorridire" commenta Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

"No, caro Toscani, a me interessa, interessa per le sue 43 vite spezzate, per una regione, la mia regione, in ginocchio, perchè non si può barattare il guadagno con la vita. Mi piaceva la tua arte, ma preferisco la mia umanità, le tue fotografie le butto via, non hai proprio nulla da insegnare se non il tuo cinismo. Adieu" conclude Ciangherotti.