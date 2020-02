Savona e la "guerra" dei dehors, ritirata la modifica del regolamento. Assessore Zunato: "Avviamo una discussione con le associazioni di categoria"

Il regolamento sui dehors sbarca in consiglio comunale ma c'è un passo indietro della maggioranza.

La nuova regola per l'occupazione degli spazi pubblici prevede che in caso di "allargamento" del dehors di un locale per motivi di spazio nell'area antistante l'attività vicina, il proprietario di quest'ultima può decidere di negare il consenso al titolare del bar. Una decisione che aveva già "acceso" la prima commissione consiliare del 23 gennaio alla presenza del presidente della Fipe e di Ascom Confcommercio e che avrebbe portato probabilmente a liti future tra gli operatori commerciali.

Nell'ultimo consiglio comunale di dicembre, la capogruppo di Italia Viva Barbara Pasquali aveva proposto un emendamento con al centro l'eliminazione dell'obbligo del nulla osta, proposta praticamente accettata dal sindaco Ilaria Caprioglio che aggiungeva nel suo emendamento il fatto che il titolare di un esercizio commerciale per il quale il dehors vicino ha sconfinato può impugnare il regolamento che autorizza il commerciante confinante.

"Su questa pratica si è detto tutto, abbiamo fatto commissioni, ma non siamo arrivati al dunque, riteniamo di dover ritirare l'emendamento a fronte di un ritiro della pratica della maggioranza. Ci metteremo così spero intorno ad un tavolo per trovare una soluzione" ha specificato la consigliere comunale di Italia Viva Barbara Pasquali.

"Sicuramente ritiro l'emendamento che dovevo presentare, perchè ritengo che sia un interesse che investe talmente tanto le categorie e i cittadini, forse è necessario che ci sia un momento di riflessione, per formulare in modo più chiaro e possibile per non lasciare dei dubbi di interpretazione e dei vuoti nel regolamento" continua il sindaco Ilaria Caprioglio.

"Abbiamo condiviso come giunta, in accordo con la consigliera che aveva proposto l'emendamento e visto che il nostro obiettivo è quello di garantire in modo più assoluto l'interesse dei cittadini e degli operatori, ritiriamo anche noi, il provvedimento relativo alla modifica del regolamento. E' ferma volontà nostra di avviare di concerto con le associazioni di categoria e con i portatori d'interessi collettivi, una franca discussione per arrivare a una modifica statutaria nell'interesse dei savonesi, degli operatori e del comune" conclude l'assessore al commercio Maria Zunato.