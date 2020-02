Francesco Guido (Ad Carige) a Savona per l'avvio del roadshow di presentazione alla rete (FOTO)

Ha preso il via da Savona il roadshow che Francesco Guido, nominato amministratore delegato di Banca Carige lo scorso 31 gennaio, ha avviato in tutta Italia per incontrare i direttori di filiale, i private bankers e le figure chiave della rete commerciale del Gruppo bancario sul territorio. Accompagnato dal Chief Commercial Officer, Gianluca Guaitani, e dagli Area Manager di Savona e Imperia, Alessio Berta e Carlo Sambarino, Francesco Guido nella serata di ieri ha incontrato circa 90 manager di un'area, il Ponente Ligure, a cui Carige rivolge da sempre particolare attenzione.

A conferma del ruolo centrale che la piazza savonese riveste nelle strategie di crescita del gruppo bancario in autunno anche Banca Cesare Ponti, banca boutique del private banking interamente controllata da Carige, ha aperto presso la sede di Corso Italia una lounge per la consulenza alla clientela private a cui si dedica un team di bankers specializzati.

"Carige oggi si presenta come una banca solida, sicura e per il rilancio ed il ritorno alla redditività punta sui territori in cui è particolarmente radicata - ha affermato Guido - Un dato mi ha colpito in particolare: nelle prossime settimane a Savona verranno premiate dalla CCIAA diverse eccellenze imprenditoriali. Ebbene di queste imprese la stragrande maggioranza è nostra cliente. Qui le aziende e le famiglie ci sono state sempre vicine e sono certo che Carige continuerà ad essere per loro un interlocutore finanziario affidabile anche nel futuro che stiamo costruendo". Francesco Guido concluderà il tour che ha visto Savona come prima tappa a fine febbraio a Palermo.