Meteo, cielo sereno quasi ovunque con venti deboli. Notte fredda in Val Bormida

Ben ritrovati con il consueto bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria diramato questa mattina da Arpal. Per oggi, venerdì 7 e domani, sabato 8 febbraio, non ci sono fenomeni da segnalare mentre, per domenica 9 febbraio si prevede, in serata, un rinforzo dei venti da sudovest sulla costa di Ponente con raffiche fino a 50/60 km/h sui capi esposti.

Intanto la scorsa notte è stata fredda in particolare nelle zone interne della regione. Cabanne, nel comune di Rezzoaglio (Genova) ha toccato una minima di -7.1. Nella classifica dei valori più bassi molto spazio per le stazioni dell’entroterra savonese: Calizzano -5.7, Ferrania e Sassello -5.6; seguono poi Padivarma (Beverino, La Spezia) con -4.1, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) con -4.0, Cairo Montenotte e Mallare (Savona) con -3.8, Casale di Pignone (La Spezia) con -3.6, Colle di Nava (Imperia) con -3.5.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.5, Savona Istituto Nautico 4.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 5.5, La Spezia 3.4.

Questa mattina il cielo si presenta quasi ovunque sereno o localmente poco nuvoloso con venti che si sono orientati dai quadranti meridionali, deboli; il mare è mosso. Alle 10.30 la temperatura più alta si registra a Levanto San Gottardo (La Spezia) con 14.1, la più bassa a Cabanne con -5.7.