Riaperto il doppio senso di marcia sull'Aurelia a Capo Santo Spirito

Commenta il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa: "In questi 25 giorni sono state adottate tutte le misure sia per contenere i disagi che per accelerare i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza. Non sempre le due cose si sono coniugate nel modo migliore e qualche inevitabile disagio c’è stato.