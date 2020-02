Sanremo2020, Regione Liguria: tre premi ai giovani artisti ed un premio alla carriera

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato una mini – Lanterna in filigrana di Campo Ligure a Rita Longordo, la giovanissima sanremese che ha trionfato all’ultima edizione dello Zecchino d’oro, durante la serata di Regione Liguria a Casa Sanremo.

Il governatore ha anche premiato con i Soundies Music award per il miglior videoclip tra gli artisti in gara a Sanremo 2020, ex aequo, Marco Sentieri e Tecla, e consegnato un premio alla carriera a Massimo Morini dei Buio pesto, che quest’anno ha toccato quota 30 partecipazioni consecutive al Festival, in qualità di direttore d’orchestra o direttore tecnico.

“In questa serata, prima di salire sul palco dell’Ariston per premiare il vincitore della nuove proposte – commenta Toti – abbiamo voluto premiare con una Lanterna, più piccola, una artista che è davvero una proposta nuovissima, avendo conquistato lo Zecchino d’oro, portando lustro alla nostra regione".

"Il Soundies music award – aggiunge Toti – va a due artisti di grande talento che, oltre a realizzare bellissima musica, hanno proposto entrambi video dedicati alla città di Sanremo, alle sue bellezze e ai suoi panorami. Si tratta di un riconoscimento meritato: la promozione del nostro territorio passa anche attraverso elementi come questo. Per chiudere, non meno importante, un premio a Massimo Morini, che porta il suo essere ligure al 100% da tanti anni sul palco dell’Ariston, con ironia e, allo stesso tempo, tanta professionalità”.