Sanremo2020, spicca l'assenza nello spot della Regione al Festival del savonese. Il sindaco Caprioglio: "Non siamo stati informati dell'iniziativa"

"L'amministrazione comunale di Savona non è stata informata dell'iniziativa regionale, forse è stata coinvolta la nostra Provincia. Auspichiamo, tuttavia, un maggior coinvolgimento nelle attività regionali di promozione turistica come abbiamo suggerito nelle osservazioni inviate ad Anci in merito al piano di promozione turistica dell'Agenzia regionale. Stiamo, inoltre, aspettando che le modifiche da noi richieste per il nostro sito di promozione turistica istituzionale vengano recepite da Liguria Digitale per poter andare online quanto prima" ha precisato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.