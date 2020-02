Situazione non più sostenibile per i centri di revisioni privati: la denuncia di CNA

Nell'incontro tenuto ieri sera presso la CNA di Savona rivolto ai centri di revisione privati, è stato presentato il documento redatto, a livello nazionale, contenente le istanze rivolte alla politica a rappresentanza di un settore in grave crisi e sul quale pendono problematiche la cui risoluzione non è più procrastinabile.

I punti principali infatti riguardano:

la necessità di completare una riforma monca dell'art. 80 del CdS sull'affidamento ai centri privati della revisione anche dei mezzi pesanti nella quale è stata inserita la revisione delle sole motrici (non dei rimorchi!!) e attualmente mancante di decreto attuativo;

affidamento agli stessi anche dei collaudi riguardanti modifiche strutturali sul veicolo come ad esempio l'installazione dei ganci traino e la trasformazione del sistema di alimentazione con aggiunta di GPL/Metano;

l'improrogabile necessario riordino in capo a Motorizzazione/Province delle competenze rivolte al controllo sui centri privati. Ad oggi risultano essere stati aperti centri senza i previsti requisiti di legge o che attuano metodologie di mercato in contrasto con quanto stabilito dalle norme vigenti (si pensi alla violazione / elusione dell'obbligo della tariffa fissa) con danno a carico di quelli in regola;

la situazione di blocco riguardante la formazione dei nuovi Ispettori in base a quanto stabilito dal decreto del MiT n. 214/2017 in recepimento della Direttiva Europea 2014/45 nonché l'opinabile e lunghissimo percorso per la creazione stessa dei nuovi ispettori stabilita attraverso la Conferenza Stato/Regioni (sulla quale peraltro grava un ricorso al TAR ancora pendente nel merito);

Il necessario adeguamento delle tariffe di revisione ferme al 2007.