Toirano introduce il "baratto amministrativo": lavori socialmente utili per pagare le imposte comunali

dal comune spiegano il sindaco De Fezza e l'assessore alle politiche sociali Aicardi: "Il baratto amministrativo è stato voluto da questa Amministrazione che, attenta alle richieste dei cittadini, ha pensato di usare questo strumento di inclusione sociale per aiutare tutti coloro che non riescono a pagare i tributi e che possano così affrontare parte dei loro debiti mettendosi a disposizione del comune per eseguire lavori socialmente utili.

In tal modo, da un lato il contribuente pareggia o ridimensiona i conti con l'ente e dall'altro il comune acquisisce forza lavoro, per piccoli lavori di manutenzione e spazzamento utili alla comunità e al paese.

Tutto ciò premesso è in linea con i temi sulle politiche sociali affrontati in questi primi 8 mesi di amministrazione, tra i quali, il sostegno sociale ed economico alle fasce deboli in sinergia con l’ambito socio sanitario, i nuovi inserimenti lavorativi sia a carattere sociale che riabilitativo, anche in ambito giovanile e l’avvio del primo progetto territoriale, ancora in fase di sperimentazione, di lavori socialmente utile a pensionati appartenenti alla fascia debole della popolazione.