Un municipio più green a Tovo San Giacomo: in corso i lavori di efficientamento energetico

Sono in corso i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale di Tovo San Giacomo, in piazza Don Pino Zunino. Questo importante intervento rientra nell’ambito di attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) con il quale il Governo ha assegnato contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

L’intervento complessivo ammonta ad oltre 68.000,00 euro, di cui 50.000,00 euro finanziati del Governo e la restante somma proveniente da fondi comunali. I lavori, suddivisi in due lotti funzionali, affidati alla ditta Musso Impianti di Beinette e all’azienda Nord Clima di Fossano, hanno riguardato l’installazione di sistemi per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza energetica e di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dichiara Luciano Cesio, delegato ai lavori pubblici per l’amministrazione comunale: “Si tratta del principale intervento strutturale sull’edificio comunale da quando, a fine anni ’80, il palazzo era stato ristrutturato e riqualificato. Con questi importanti lavori che dovrebbero terminare entro la fine del mese di febbraio, renderemo il nostro Municipio più green, superando l’ormai antiquato sistema di riscaldamento con uno più moderno ed a basso impatto ambientale e soprattutto dotandolo di un impianto di produzione di energia elettrica solare”.