Venerdì con... #Immaginafamiglie. Corpi senza psiche, Eros senza corpi

Sono uno psicologo e come hobby mi occupo di giornalismo culturale. Da tempo, osservando sia i comportamenti delle persone, sia i fenomeni legati alla cultura, mi è venuto da riflettere come la società contemporanea sia sempre più ossessionato dal corpo, mentre non c'è altrettanta attenzione verso il pensiero.

Ben presto la mia ipotesi è stata suffragata dalla lettura dei testi di colleghi ben più illustri, come Simona Argentieri, Recalcati, Pietropolli Charmet. Ecco una sintesi delle mie riflessioni. Il mondo dell'Arte non fa che ripetere modelli del secolo scorso, e il mondo delle arti figurative spesso ruota intorno a performers che sottopongono il proprio corpo a prestazioni estreme, vedi Orlan che si fa operare per somigliare a personaggi raffigurati nei quadri, Stelarc che si fa trapiantare un terzo braccio, o Franko B che sanguina sul palco. L'ossessione per la chirurgia estetica domina, in Corea del Sud quasi chiunque si sottopone a interventi. Non parliamo della politica, dove le ideologie dominanti sono quelle del '7/'800, e vince chi “parla alla pancia”. Si è perso il piacere di pensare, come diceva il grande psicoanalista Masud Khan.

Il secolo passato è stato dominato dallo scontro generazionale, con il contrasto tra padri e figli che non investiva solo il campo della politica e dell'organizzazione sociale, ma anche i gusti e le mode. Poi lo scontro generazionale è svanito: e a differenziare i “giovani” dagli adulti è l'uso dei piercing, mentre il tatuaggio, un tempo riservato a marinai, galeotti e musicisti punk, è socialmente accettato.

Così in questa società dove manca sempre più l'introspezione, e il corpo è il luogo di espressione del malessere, si moltiplicano le patologie ad esso legate, mentre sono più rare le nevrosi come definiti dai testi classici, fobie e ossessioni ritualizzate. Viene meno il rapporto simbolico tra sintomo e causa, per es. l'ossessione della pulizia come timore di una gravidanza indesiderata, o la fobia verso un piccolo animale, più controllabile, “spostamento” lo ha definito Freud, di un'angoscia di morte o di abbandono. Una casistica oggi sempre più diffusa è l'anoressia, inesistente o quasi fino ai primi del '900. Anche in questo caso in passato si riscontrava una preciso significato simbolico, derivante da una problematica relazionale, come il rifiuto della figura materna o della femminilità. Oggi sempre più spesso l'anoressia, che colpisce una fascia d'età molto più ampia, è un puro sintomo di malessere psichico, che il soggetto non sa definire o comprendere fino in fondo, e si diffonde anche in forme mascherate come l' “ortoressia”, ossessione per i cibi sani, o la “vigoressia”, l'ossessione per il corpo muscoloso tipica dei culturisti, e spesso si accompagna a ferite autoinflitte. Caso estremo di patologia psichica espressa sul corpo è l'attacco di panico,vissuto dal soggetto come un infarto o una crisi respiratoria, e invece crisi di angoscia. Moltissime persone si presentano al terapeuta dopo un attacco di panico. Proviamo a ipotizzare alcune cause.

L'analfabetismo emotivo, caratteristico di un'epoca che è educata solamente dalle immagini veloci di televisione e videogiochi, comporta di non saper leggere dentro Sè, e di dover provare dolore fisico per provare ancora qualcosa. La perdita del senso del tempo storico: abbandonati i miti della tradizione e del progresso un' umanità che vive in un eterno presente scolpisce il tempo sul corpo, creando un prima e un dopo con una cicatrice, come l' abbattimento di una statua o un attentato segnano un prima e un dopo nella politica. La perdita del senso del Sacro: in una società materialista, dove il materialismo è figlio del consumismo il corpo non è più tempio dell' anima o immagine di una divinità, ma un prodotto, e come tale va presentato come bello e manipolato se insoddisfacente, pratica che non è mai realmente egosintonica, ma basata su modelli imposti dall' alto. Soprattutto negli adolescenti, se in passato cercare di cambiare il corpo con tatuaggi e piercing era esibire una diversità, oggi con questi e con la chirurgia estetica il messaggio è vogliamo essere uguali, come le ragazze asiatiche che vogliono somigliare alle dive di MTV. Ricordate lo “scritto corsaro” di Pasolini sui capelli lunghi? Simbolo di ribellione in Occidente e simbolo di occidentalizzazione nell'Iran pre Khomeini.

Vediamo una spiegazione più psicoanalitica: mentre nella società studiata da Freud la psicopatologia prevalente era “edipica”, ovvero la rivolta contro il padre o, come diceva Lacan, lo scontro tra il Desiderio e la Legge, ovvero essere sé stessi o come la società ti vuole, oggi le figure paterne mancano, la famiglia non ha più ruolo normativo ma affettivo, la patologia è “narcisistica”: tu “devi essere il meraviglioso te stesso” (messaggio paradossale: non si può essere obbligati ad essere sé stessi). Quindi ognuno si sente obbligato ad auto-realizzarsi, senza sentirsi mai a posto. E il malessere viene trasformato da psichico in corporeo, più facile da tenere sotto controllo con una dieta o la palestra, che con una costosa e impegnativa psicoterapia. Però accanto a questi fenomeni di cui abbiamo parlato, notiamo anche i casi opposti. Nella sessualità, mondo in cui scambiarsi piacere corporeo dovrebbe essere fondamentale, troviamo il diffondersi di pratiche (la psicoanalisi classica le definirebbe perversioni, ma finché si tratta di adulti consenzienti il termine è ambiguo) in cui il corpo è escluso. Pensiamo a relazioni vissute totalmente su internet, in cui non c'è mai incontro reale tra i protagonisti, che sostituiscono al rapporto completo lo scambio di fantasie via webcam. Il “sexting” ovvero lo scambio di proprie foto intime via messaggio; le pratiche di sottomissione o “bondage” (importate dal Giappone, il regno del sesso nelle sue forme più stravaganti). Anche qui possono entrare in gioco molte cause: il sentirsi brutti, inadeguati; l'emergere in questo caso opposto a quelli visti nella prima parte, di comportamenti simbolici: il potente che vuole essere dominato; la persona ossessionata dal controllo che si abbandona totalmente a uno sconosciuto. Fanno sempre più “coming out” persone che si definiscono “asessuali”, cioè che non provano o desiderano piacere sessuale: ma in questo caso pare che le cause siano anatomiche e non psichiche. In breve, viviamo un'epoca di transizione anche nei fenomeni psichici, “Grande è la confusione, tutto è stupendo” avrebbe detto Mao Zedong, ma anche molto inquietante.

IMMAGINAFAMIGLIE

Associazione di promozione sociale e culturale – ente del terzo settore

L'associazione è nata dall'iniziativa di un gruppo di professionisti, psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti, mediatori, arte terapeuti, fotografi allo scopo di fornire alle famiglie un punto di riferimento per confrontarsi, approfondire, condividere idee, progetti e affrontare le eventuali problematiche che quotidianamente possono presentarsi a loro, creando un luogo di confronto neutro e non giudicante a cui rivolgersi. IMMAGINAFAMIGLIE è un progetto condiviso e partecipato che propone di promuovere attività che nascono da un lavoro di analisi e raccolta dei bisogni sul territorio e dal confronto tra enti, associazioni e privati. La nostra associazione desidera diventare un luogo dove sia possibile trovare la soluzione migliore per quella persona, per quella associazione, per quel gruppo spontaneo, per quel professionista, dove poter affrontare l'argomento che in quel momento è sentito necessario. In ogni attività per noi è fondamentale creare uno spazio e un tempo “accogliente” per chi parteciperà.

L'autore di questo articolo:

Alfredo Sgarlato, nato a Ceriale l'8/1/1963 è psicologo e mediatore familiare. Iscritto all'albo degli psicologi della Liguria, ha avuto esperienze nel campo delle residenze per psicotici, delle tossicodipendenze, nella scuola e nella libera professione. Alla professione di psicologo aggiunge un'intensa attività di volontariato presso l'Unitre Comprensoriale Ingauna (di cui è anche stato presidente) e altre associazioni culturali del territorio, e nel tempo libero si occupa di giornalismo culturale.