Varazze, azzarda il sorpasso sull'Aurelia e va a sbattere contro un muretto

Un secondo incidente sulle strade di Varazze nella mattinata di oggi. Intorno alle 13, a quanto pare a causa di un sorpasso azzardato, un autista ha perso il controllo del proprio mezzo andando a sbattere contro un muretto.

Nessuna grave conseguenza per il conducente del mezzo, trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona dalla Croce Rossa varazzina. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento locale, oltre alla Polizia Municipale, per regolare il traffico e permettere la rimozione del mezzo incidentato.