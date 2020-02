Il giornalista Federico Buffa racconta "l'Italia Mundial" del 1982 a Cairo Montenotte

Federico Buffa, insieme al pianista Alessandro Nidi con la magistrale regia di Marco Caronna, approderanno al teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte, Venerdì 8 Maggio 2020, portando sul palco una delle sue storie più belle “Italia Mundial ’82”.



Il giornalista e volto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982.

L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I goal di Paolo Rossi, l’urlo di Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e storie parallele “che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller”.

Sarà tanta la voglia di ricordare un’estate, un luglio, quello del 1982, che, per chi l’ha vissuto, è stato qualcosa di davvero magico, la vittoria degli azzurri è stata la prima volta dalla vittoria dal Tour di Bartali in cui si scende in strada per abbracciarsi e stare insieme, per unirsi e non per scontrarsi. Una bella pagina per chi l’ha vissuta e per chi non c’era. “Italia Mundial ’82” un bel modo per riviverla o per conoscerla.



Info costi e prenotazioni: A.S.D Cairese 1919 tel. 019505527 – Diego Berretta cell. 3477933934 – Franco Grillo cell. 3393103888