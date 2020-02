Il liceo Chiabrera Martini di Savona ricorda Edoardo Sanguineti con una conferenza

Si intitola "Edoardo Sanguineti, Il gioco della letteratura" la conferenza di Manuela Manfredini (Università di Genova) in programma per Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 15.30 nell'Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini, via Aonzo, Savona.

Poeta soprattutto, ma anche critico di grande levatura, accademico e militante insieme, prosatore, drammaturgo, politico, tutto questo è stato Edoardo Sanguineti (Genova, 1920-2010), l’“ultimo intellettuale del Novecento”, secondo la nota definizione di Romano Luperini. Autore di testi esplosivi, frutto di una costante sperimentazione linguistica e formale, talvolta anarchicamente irriverenti e giocosi, sempre e comunque capaci di scardinare i modi del “poetese”, ossia di una poesia e di una letteratura convenzionale e paludata, Sanguineti è stato un protagonista della cultura europea, legato al mondo delle grandi avanguardie contemporanee che hanno eletto l’etica, la verità, la critica, e non la bellezza, come scopo della loro arte.

Uno scrittore ed un intellettuale che si è mosso insomma sempre secondo una grande coerenza nel solco del materialismo storico, penetrante fino ai limiti della provocazione, anche in un’epoca di apparente (e tanto sbandierata) fine delle ideologie. Sanguineti è stato infatti un costante oppositore e un antagonista radicale della società e della cultura borghese, tenacemente orientato ad una prassi di “sabotaggio non nichilista, ma operativamente orientata” dei miti, dei linguaggi e della falsa coscienza della società dei consumi.

Edoardo Sanguineti è stato più volte ospite del Liceo Chiabrera di Savona: nel 2006 nella Sala della Sibilla, dove tenne una affollatissima lezione magistrale sulla lingua poetica italiana, in occasione del cinquantenario dall’uscita della sua opera prima, Laborintus; nel 2008 quanto invece presentò al Teatro Comunale la ristampa del Verso Libero dell’amato Lucini, realizzata per iniziativa del Liceo Classico che ora, nella ricorrenza del decennale della morte, ha voluto dedicargli anche la terza conferenza del ciclo Dalle nostre parti. La letteratura in Liguria dal Novecento ad oggi, organizzata dal prof. Pier Luigi Ferro e tenuta dalla professoressa Manuela Manfredini dell’Università di Genova.