Albenga, approvata la delibera per la tutela dei lavoratori del reparto di chirurgia ortopedica dell'ospedale

Il Consiglio comunale di Albenga approva all'unanimità la delibera per la tutela dei lavoratori del reparto di chirurgia ortopedica dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia".

Il sindaco Riccardo Tomatis ha sottolineato come il prossimo 22 febbraio scadrà la proroga concessa al Policlinico per portare avanti il reparto di ortopedia e a quel punto si apriranno dubbi relativi alla sospensione dell'attività e sulla tutela dei lavoratori.

“Siamo di fronte ad una situazione che comporta una duplice problematica quella dell’interruzione dell’attività di un reparto, che per la nostra realtà territoriale è di fondamentale importanza, e quello della tutela dei lavoratori - spiega il primo cittadino - Se questo reparto smetterà di funzionare non solo vi sarà un allungamento delle liste di attesa per gli interventi che ivi vengono eseguiti, ma, inevitabilmente, si verificherà una fuga di pazienti verso altre Regioni, un danno che la nostra sanità non può permettersi di subire".

"L'altro problema è quello dei dipendenti che rischiano concretamente di perdere il loro lavoro" conclude il sindaco.