Albenga, cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre: il Consiglio comunale approva all'unanimità l'ordine del giorno

"La senatrice Liliana Segre ad Albenga per consegnare la Medaglia d’Oro al Merito”. Uno degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Albenga che si è tenuto nella serata di ieri presso la sala consiliare.

Nel corso della seduta, il consigliere Eraldo Ciangherotti ha emendato la delibera aggiungendovi anche la consegna della cittadinanza onoraria alla senatrice.

Sull'argomento è intervenuta la consigliera di maggioranza Emanuela Guerra: "Credo che la senatrice Segre deve essere un esempio per tutti noi. Trovo vergognoso il fatto che l'istituzione di una commissione contro l'odio da lei proposta non ricevette voto unanime a Roma da parte di tutti gli esponenti politici".

"Sono comunque lieta di vedere quest'ordine del giorno proposto proprio da quella parte politica che in Parlamento non si schierò con la Segre. Vorrei che questo argomento che oggi trattiamo in Consiglio possa portare a riflettere tutti sui termini, i modi e i toni che si utilizzano anche nella vita quotidiana e sui social. Questo è un aspetto che come amministratori dovremmo sempre tenere presente" conclude la Guerra.

"Credo che la senatrice Segre non avesse tra i suoi obiettivi quello di ricevere riconoscimenti o la cittadinanza onoraria che molti comuni le hanno giustamente dato. Il suo obiettivo era quello di istituire una commissione contro l'odio - aggiunge il consigliere Giorgio Cangiano - Purtroppo l'odio è un sentimento che sta dilagando e portando a cose terribili. Proprio seguendo il principio che ritengo avesse la senatrice, propongo un emendamento all'ordine del giorno per istituire una commissione consiliare contro l'odio".

"Oggi più che mai dobbiamo ricordare quei tragici momenti che hanno segnato le pagine più tristi della nostra storia. Quei fatti che ci sembrano tanto lontani nel tempo e nei luoghi, in realtà sono vicini - conclude il sindaco Riccardo Tomatis - Non dobbiamo dimenticare che quelle persone che hanno compiuto gesti terribili erano esattamente come noi, avevano anche i nostri stessi valori e, sicuramente non sono impazziti di punto in bianco, ma alcuni di loro hanno preso e diffuso il germe dell'odio convincendo i cittadini che una determinata minoranza era pericolosa per loro e per i loro figli. Fatto questo il resto venne di conseguenza, nel silenzio e nell'indifferenza di molti. Tutto questo oggi non deve più accadere infatti credo che ogni iniziativa che ha come finalità quella di mantenere viva la memoria va sostenuta. Va bene dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre, va bene la richiesta che le vogliamo rivolgere per partecipare alla consegna della medaglia d'oro e va bene creare una commissione contro l'odio. Per questo noi voteremo favorevole". L'ordine del giorno è passato all'unanimità .