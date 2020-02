Albenga, in Consiglio comunale un ordine del giorno sul degrado della stazione ferroviaria

Ieri, presso la sala consiliare, si è tenuto il Consiglio comunale di Albenga. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, si è discusso anche del degrado nella zona della stazione ferroviaria.

Il consigliere Eraldo Ciangherotti ha relazionato il parlamentino ingauno, sottolineando una situazione di incuria, specialmente nelle ore notturne quando diviene rifugio di senzatetto e luogo poco sicuro, sopratutto per i pendolari che prendono il treno all'alba. Inoltre ha evidenziato l'importanza di ridare decoro alla stazione biglietto da visita per la città.

Sulla questione è intervenuto l'assessore Vannucci che afferma: "Questo ordine del giorno mi sta molto a cuore e ritengo sollevi tre problematiche: l'aspetto sociale per la presenza dei senzatetto, la sicurezza e il degrado della struttura. Per quel che concerne l'aspetto legato al sociale, per quel che mi compete, posso solo dire che purtroppo, si tratta di un problema che c'è un po' in ogni Paese. Le stazioni ferroviarie sono il rifugio per le persone in difficoltà che, in inverno qui si riparano, l'amministrazione fa il possibile per andare incontro a tutti e risolvere il problema e l'assessore Vespo è sempre in prima linea per cercare di dare risposte a tutti".

"Sulla sicurezza poi, vorrei ringraziare la Polfer per il grande lavoro che sta facendo ed ha sempre fatto. Ho incontrato il nuovo comandante ed ho riscontrato immediatamente una grande propensione al dialogo e alla collaborazione. Credo che insieme si potrà fare sempre meglio - prosegue Vannucci - Sull'aspetto legato al degrado della struttura voglio sottolineare come l'assessore regionale Berrino ha recentemente parlato di risorse per ristrutturare alcune stazioni della Liguria, ma Albenga non è stata tra quelle citate e mi chiedo il motivo dato che, concordo con il consigliere Ciangherotti, ci sono molti aspetti sui quali sarebbe necessario intervenire".

L'assessore Simona Vespo si è soffermata poi sull'aspetto legato al sociale: "Fortunatamente Albenga non ha tanti casi di persone senzatetto costrette a dormire per strada, ma alcuni ci sono e dobbiamo ammettere che il Comune è in difficoltà per mancanza di risorse e possibilità, perchè spesso si tratta di persone che non sono residenti ad Albenga e per altri molteplici motivi. Spesso, tuttavia, riusciamo ad intervenire e risolvere le problematiche. In più di un'occasione mi sono recata personalmente a parlare con le persone bisognose a cercare una soluzione, quantomeno momentanea per loro, a chiamare le famiglie ed i parenti. In tutto questo un ringraziamento particolare va anche alla Polfer che collabora attivamente segnalandoci alcuni casi e persone in difficoltà e le associazioni come i City Angels che spesso ci aiutano a trovare delle soluzioni per fare in modo di riuscire a non lasciare indietro nessuno".

Il Presidente del Consiglio Diego Distilo ha chiesto poi una modifica all'ordine del giorno a favore delle persone disabili alle quali deve venire garantita l'accessibilità della stazione ferroviaria. Il consigliere Ciangherotti ha modificato la delibera che è stata votata all'unanimità.