"Noi per Savona" attacca: "La giunta Caprioglio ha dimostrato arroganza e miopia, bocciando la mozione da noi presentata sulla sanità"

"La maggioranza ha dato ieri un’ulteriore prova di arroganza e miopia, bocciando la mozione da noi presentata sulla sanità. Una mozione in cui si chiedeva al Comune solo di svolgere uno dei suoi compiti, ovvero farsi portatore dei disagi e delle esigenze dei cittadini" commenta in una nota il gruppo "Noi per Savona".

"Infatti chi malauguratamente capita al Pronto soccorso nei festivi o nei fine settimana, da anni ormai non può contare sulla presenza di specialisti di Oculistica, Ortopedia Traumatologia, per non parlare dell'assistenza odontoiatrica, assente anche negli ambulatori privati".

"La maggioranza però, come è usa fare, non ha accettato la nostra mozione presentando invece una sua mozione, naturalmente definita “urgente”. Ciò ad onta del fatto che il dottor Giusto, medico e presidente del Consiglio comunale, fosse concorde con la nostra mozione tanto da votarla. Sarebbe bastato che il Sindaco non si astenesse per ottenere un risultato che avrebbe portato un beneficio a tutti i Savonesi, ma così non è stato".

"Questo conferma in noi l’idea che qualsiasi proposta presentata dalle minoranze in Consiglio comunale non venga mai approvata per una mera quanto assurda questione di principio" concludono dal gruppo "Noi per Savona".