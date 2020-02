Finale, concerto di beneficenza a favore dell'Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese

Concerto di Beneficenza, con programma di musica classica, gospel e contemporanea, a favore di AFMAponentesavoneseODV, Associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese. L'appuntamento è fissato per il 15 febbraio, alle ore 16 presso l'Auditorium Santa Caterina a Finalborgo.

Il coro de" I Vocalisti" , diretto dal soprano Gaudia Geijsen, sarà lieto di offrire il suo contributo vocale per l'associazione che tanto si adopera per sostenere i familiari e i malati di Alzheimer, con la speranza di potere concorrere con i proventi raccolti al miglioramento dell’attività di volontariato e allietare al tempo stesso con la musica corale tutti i presenti nella sala dell'auditorium di Santa Caterina di Finalborgo.

AFMAponentesavonese ODV è stata creata nel 2011, con finalità di solidarietà sociale ed è un punto di riferimento per i familiari e i malati di Alzheimer. E' una rete di sostegno e supporto emotivo, in sinergia con le Istituzioni Sociali e Mediche, presenti sul territorio del Ponente Savonese. Organizza iniziative informative per conoscere la malattia; attività di comunicazione allo scopo di sensibilizzare, sviluppare consapevolezza e solidarietà nell’opinione pubblica.

Il coro ensemble de "I Vocalisti" sono un coro di voci pari femminili composto da 12 coriste unite dalla passione per la musica colta e dell'amore per il canto. Nasce nel 2015 ad Albenga per opera di Gaudia Geijsen, soprano olandese ( che abita e lavora in Italia), che è anche l'attuale direttrice nonché mentore che non solo dirige il coro, allena le coriste e gli allievi ( del “Vocal Studio Albenga”), ma canta anche la parte soprano con le stesse coriste e cura gli arrangiamenti delle composizioni adattandole alle diverse esigenze. La capacità di creare sempre nuovi programmi originali ed interessanti attraversando epoche e stili molto diversi, in combinazione con il livello vocale abbastanza raro, ha fatto sì che il gruppo si è creato ormai un nome nel territorio; ciò ha portato nell’ultimi anni inviti per esibizioni per concerti nel Ponente Ligure (da Imperia a Genova), nella provincia di Cuneo e in Piemonte.

La direttrice del coro - Gaudia Geijsen ha studiato al Conservatorio di Amsterdam e si è laureata al Real Conservatorio dell’Aia. Ha cantato come solista in molti teatri in vari paesi del mondo e si è fatta un nome con le sue interpretazioni di Lieder (Sibelius, Brahms, Wolf e Strauss). Oltre che cantante di opera lirica, Gaudia ha una passione forte per il Lied. Le sue interpretazioni delle canzoni scandinave e tedesche (Sibelius, Schubert, Schumann, Brahms, Wolf e R. Strauss) ma anche il repertorio francese (Duparc, Debussy, Ravel) e spagnolo (Granados, Guridi, De Falla e Turina) sono molto apprezzate da critici musicali e dal pubblico nei numerosi recitals attraverso l’Europa. Negli ultimi anni si è stabilita in Liguria, dove, oltre la sua attività come solista cantante lirica, è direttrice del “Vocal Studio Albenga” dove insegna canto lirico, classico e moderno.

I musicisti che accompagnano il coro (pianoforte e flauto):

Alessandro Delfino - pianista. Ha conseguito il Diploma in Pianoforte nel 1989 presso il Conservatorio G. VERDI di Torino, sez. staccata di Cuneo. Ha frequentato il corso di Composizione fino al conseguimento del Compimento inferiore (vecchio ordinamento) nel 1993. E’ insegnante di pianoforte principale presso l’Accademia Musicale di Savona. Impegnato nell’attività didattica propedeutica alle discipline musicali nella scuola dell’infanzia, ha approfondito la metodologia ORFF partecipando ai corsi organizzati dall’OSI (ORFF Schulewerke Italiana di Roma). Nel campo dell’informatica musicale utilizza correttamente sia programmi di notazione (Finale,Sibelius) per la realizzazione di partiture e trascrizioni commissionate da vari enti, sia programmi di HD recording ed editing audio (Cubase, Pro Tools, Logic) per la ripresa professionale e per post produzione. Sta muovendo i primi passi nella composizione di soundtrack (musica per immagini) con la scrittura di alcuni commenti sonori per alcune scene di un film indipendente realizzato sul territorio. Da qualche tempo collabora come pianista accompagnatore per diverse realtà. È entrato a far parte della Filarmonica di Noli diretta da Claudio Massola con la quale collabora in qualità di arrangiatore/copista e di pianista (Trio/Quartetto/Quintetto MUSICAMENTE, Big Band). All’interno di questa formazione poliedrica ha iniziato un percorso che lo ha visto esibirsi ancheall’estero e in molte località nazionali.