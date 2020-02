Albenga, Rio Fasceo e Carendetta, lunedì l'apertura delle offerte economiche

La procedura di apertura delle buste relative al bando per la messa in sicurezza del Rio Fasceo di Albenga (in particolare si tratta del primo lotto funzionale da 2,5 milioni di euro recentemente finanziato) prosegue secondo il cronoprogramma previsto.

In settimana è terminata la fase di apertura delle buste ed attualmente si è in soccorso istruttorio (con il quale l'Amministrazione ha chiesto chiarimenti ad alcune ditte che hanno presentato le loro offerta sulla documentazione ricevuta). Lunedì, terminata questa fase si inizierà con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Sono molto soddisfatto di poter dare questa notizia. Il cronoprogramma è stato rispettato e mi auguro che in autunno i lavori possano essere terminati, in questo modo, non solo potremo dare risposte a chi abita in quelle zone, ma anche a tutti quegli imprenditori agricoli che hanno la loro azienda in quell'area e che in essa vorrebbero investire senza il timore costante di vedere il loro lavoro distrutto a causa degli eventi atmosferici".

"La prima parte dell'intervento consiste nello spostamento dei sottoservizi che il Comune di Albenga finanzierà con la somma di 100 mila euro - ricorda il sindaco Riccardo Tomatis - Vorrei sottolineare che è grazie al fatto che il bilancio è stato approvato nei tempi previsti dalla legge che riusciremo a provvedere immediatamente in tal senso".