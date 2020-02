"Coltiva te stesso! Rallegra la tua vita. No bullismo": inaugurate due panchine gialle ad Albisola (FOTO E VIDEO)

"Coltiva te stesso! Rallegra la tua vita. No bullismo". Così recitano le due panchine gialle contro il bullismo e cyberbullismo inaugurate questa mattina di fronte alla palestra in via alla Massa ad Albisola Superiore, pitturate in orario extrascolastico da alcuni bambini albisolesi frequentanti la scuola primaria.

Oltre ai consiglieri Romina Scala e Chiara D’Angelo, ideatrici del progetto (che prosegue l'iniziativa della panchina già inaugurata contro la violenza sulle donne), è intervenuto Gino Fanelli, presidente dell’associazione “Helpis Onlus" di Pavia che ha già all'attivo ben nove panchine sul territorio nazionale.

Le panchine albisolesi, curate dall'artista locale, Ombretta Dogliotti, sono le prime due in Liguria ad essere patrocinate dall’associazione.

"Non c'è un'unica vittima, il bullo è una persona insicura compie degli atti di bullismo perché si sente inferiore e vuole imporre la sua superiorità nei confronti della vittima che non riesce a difendersi. I nostri bimbi non devono stare zitti e subire in silenzio ma devono combattere" spiega la consigliere Romina Scala.

"È una tematica che viene sottovalutata e Albisola non può rimanere indifferente" continua Chiara D'Angelo.

Dopo essere state scoperte le panchine i bambini hanno letto alcune storie contro il bullismo.