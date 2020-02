Decima Gran Fondo di Loano: tutti i cambi alla viabilità domenica 9 febbraio

Partirà domani alle 10.30 da Loano la decima edizione della Gran Fondo, che dopo aver percorso l'Aurelia fino ad Albenga si tufferà poi nell'entroterra prima di fare ritorno a Loano intorno alle 13.30.

In questo lasso di tempo la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso della gara ciclistica durante il passaggio dei concorrenti e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Secondo le indicazioni giunte dalla Prefettura "la sospensione della circolazione in ciascun punto del percorso, considerato il numero dei partecipanti (circa 700) non potrà essere inferiore a due ore, dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante 'fine gara ciclistica' anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente".

Inoltre dalle 7 alle 20 nelle aree pubbliche di sosta in via Lungomare Madonna del Loreto a Loano è vietata la sosta con rimozione forzata ad ogni categoria di veicoli al fine di consentire la collocazione delle strutture correlate alla manifestazione sportiva.