I dolci liguri della pasticceria "Torretta" di Villanova d'Albenga conquistano Roma

Le più dolci tra le prelibatezze liguri, come i “Baci” al cioccolato e il Pan del Pescatore, conquistano la Capitale d’Italia.

Tutto merito di un pasticcere villanovese, Dino Besozzi, titolare della pasticceria “Torretta” in pieno centro cittadino, a fianco al Palazzo Comunale di Villanova d’Albenga, che ha saputo sviluppare un eccellente rapporto di collaborazione con Liguriathome, la nuova “creazione” di Sybil Carbone.

Oggi il nome di Sybil Carbone è uno tra quelli di maggiore impatto mediatico nel mondo della cucina italiana: finalista del talent cooking show Hell’s Kitchen, dopodiché sous-chef di Carlo Cracco e oggi seguitissima blogger e influencer.

Trasferitasi a Roma, Sybil ha aperto in una piazza del quartiere Alberone “Liguriathome”, un’attività dedicata esclusivamente alle ricette tipiche liguri, dalle torte verdi alle focacce, dalla sardenaira alla farinata.

Ci racconta Dino: “Ero un suo follower, sono andato a mangiare un paio di volte nel suo ristorante, ma quando ho visto che aveva lanciato un’attività tutta Made in Liguria ho pensato di proporle le mie specialità: il Pan del Pescatore e i Baci al cioccolato sono due veri simboli della pasticceria ligure e devo dire che il feedback della sua clientela è stato altamente positivo, dal momento che ogni settimana rinnova ordini dedicati ai miei prodotti. E prossimamente le farò assaggiare altre specialità liguri, come il pandolce genovese”.

Nelle parole di Dino traspare tutto l’amore e tutto l’entusiasmo di chi ama quello che fa: “Ho sempre lavorato nel settore della ristorazione con varie mansioni – ci racconta – ma la pasticceria era più un hobby che coltivavo tra le mura domestiche per pochi amici. Poi quindici anni fa ho conosciuto Anita, la storica proprietaria della pasticceria La Torretta di Villanova d’Albenga: all’inizio sono diventato cliente, poi amico, poi circa sei anni fa mi ha voluto al suo fianco. Le devo tantissimo, mi ha insegnato molto. E quando lei ha deciso di ritirarsi mi sono fatto avanti per rilevare la sua attività”.

A Villanova d’Albenga la pasticceria Torretta è un luogo molto amato: “Siamo conosciuti per le torte classiche, i pan di spagna, per la panna montata e il cioccolato realizzati con prodotti d’eccellenza. La qualità paga sempre: chi usa prodotti scadenti fa poca strada, la clientela ben presto se ne accorge. Noi puntiamo tutto su materie prime di alta qualità e i nostri affezionati clienti lo sanno. E poi, ogni tanto, alla classica pasticceria ligure e, in generale, del Nord Italia, ci piace affiancare specialità del Sud altrettanto amate come i cannoli siciliani, le cassatine o le sfogliatelle napoletane”.

C’è amore per la tradizione, ma anche tanta passione per la ricerca e l’innovazione, nei progetti di Dino, che ci spiega: “Oggi sempre più persone stanno mostrando una marcata sensibilità al glutine. Noi offriamo una vasta gamma di dolci specifici con un contenuto bassissimo, addirittura quasi nullo, di questa sostanza”.

A questo punto, di fronte a una visione così ampia della “Arte Bianca” di oggi e di domani, non possiamo esimerci da una domanda sui progetti futuri. Dino sorride e giustamente non vuole svelare molto, ma accetta di anticiparci un piccolo segreto: “Dopo Roma guardo all’estero, e sto trattando per un paio di nuove collaborazioni...”





Pasticceria Torretta – via Albenga, 31 – Villanova d’Albenga. Tel. 0182 582477 - https://www.facebook.com/Pasticceria-Torretta-1216083071851162/