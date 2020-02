La protezione civile delle Albisole diventa maggiorenne: 18 anni di storia

18 anni e non sentirli. La protezione civile delle Albisole da ieri è diventa maggiorenne.

Nata il 7 febbraio del 2002 come antincendio boschivo è entrata successivamente a far parte del dipartimento di protezione civile.

Sempre presenti negli interventi legati alle mareggiate, agli incendi e ai soccorsi a persone (evacuate le abitazioni a Ellera nel novembre scorso) sul territorio di Albisola Superiore e Albissola Marina.

Ma non solo, infatti durante il corso degli anni sono intervenuti a supporto di altre squadre in Liguria (alluvione nello spezzino nel 2011, a Cogoleto, nella Valle di Vado, a Varazze, Spotorno) e in altre regioni (terremoto de L'Aquila nel 20009).

"Siamo circa una cinquantina, dei quali il 50% operativo e gli altri sempre a disposizione quando c'è bisogno - spiega il presidente Domenico Vezzola - nati come associazione comunale che non poteva intervenire su incendi degli altri comuni, abbiamo deciso poi di fondare la squadra".

"Ci sono tanti ricordi in questi 18 anni, tanti amici che hanno fatto parte del gruppo con uno zoccolo duro che è rimasto ancora oggi. Le persone che hanno sopraggiunto i limiti d'eta ci sono rimasti vicino e si sono create anche delle coppie che sono andate avanti insieme e si sono sposate. Siamo riusciti ad essere la protezione civile delle Albisole, una cosa importante e abbiamo ricevuto sempre l'appoggio incondizionato delle amministrazioni di qualsiasi colore politico" continua Vezzola che si è soffermato anche sul parco mezzi in dotazione: dal primo, un L200 Mitsubishi fornito dalla Fondazione De Mari, a un camion Zk infine ai due fuoristrada inaugurati nell'aprile dell'anno scorso.

"Un intervento curioso? Qualche anno fa siamo intervenuti in Piazza dei Mille a Albisola perchè si stava allagando un giardino e purtroppo stavano rischiando di annegare delle pecore e le abbiamo messe in salvo. Per non dimenticare anche l'evacuazione di Albisola e dei comuni limitrofi nel marzo del 2015 a causa di una bomba ritrovata nella zona di via Torre del Capo" conclude il presidente della protezione civile albisolese.

"Un gruppo che si è sempre contraddistinto sul territorio delle due Albisole. Il sindaco augura altri 18 anni ai nostri volontari" gli auguri del primo cittadino di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.