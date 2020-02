La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "Il momento più temuto"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, al piano terra dell’ex Cinema Astor.

Il momento più temuto

Era il 2015, in pieno marzo e nel marasma dell'ansia dell'esame di maturità, la maggior parte della mia classe aveva il pensiero rivolto sull'argomento da portare come tesina, che materie collegare assieme. E io ero nella merda più totale. Fissata con Andy Warhol, con l'arcobaleno e i capelli colorati, non avevo la minima idea di cosa fare. Ricordo un giorno, in un'interrogazione di francese, alla mia insegnante dico: “la faccio sui diritti LGBTQ+”. La mia idea andava bene, ma probabilmente non sarei stata tanto motivata e poco informata. Ci sarebbe stato troppo da parlare e mi sarei complicata la vita. Non avrei saputo usare i termini nel modo corretto, e avrei minato la sensibilità di qualcuno, sicuramente.



E ad un certo punto, lezione di psicologia, il mio insegnante, uomo probabilmente apprezzato solo da me, mi fa venire un'illuminazione. Mentre ci parlava dei colori nella psicologia, ecco lì che mi trova l'argomento per la tesina: i colori.

Qualcuno potrà pensare: "che argomento infantile", ma l'infantile a mio parere, non è stato tanto l'argomento, ma la struttura della tesina. Mentre gli altri, dopo 5 anni di grafica, si stavano impegnando a fare una roba impaginata bene al computer, in sala PC, c'ero io con i cartoncini colorati, le forbici e il nastro biadesivo. Volevo fare una tesina che mi appartenesse, volevo farla pop up. Non ci ho messo tanto a collegare le varie materie dell'anno con i colori dell'arcobaleno: rosso e arancione l'avevo lasciato per l'indice, giallo e verde per i Limoni di Montale per letteratura, blu per il quadro di Marilyn Monroe di Andy Warhol per inglese, marrone la Rivoluzione francese, appunto per francese, nero per la Seconda guerra mondiale per storia.

La mia insegnante di lettere cercava da noi un po' più di creatività sul titolo della tesina di ognuno, ma la mia era già abbastanza creativa di suo.





Ci ho impiegato tre mesi a completarla tutta. La famosa “notte prima degli esami” l'ho passata a fare un mezzo incubo, dove dei soldati, che avevano ricevuto una premiazione nella mia aula, venivano a casa mia con la bidella e un mio compagno di classe a chiedermi il mio tema, che aveva consegna alle 8 di sera.





Passando subito al giorno dell'orale, io ero la seconda. Dovevamo essere un minimo eleganti, ma io sono arrivata coi pinocchietti, le scarpe da ginnastica e una maglia verde speranza che si intonava ai miei capelli, ovviamente verdi pure loro.





La commissione prende la mia tesina e partono i complimenti da ognuno di loro. Erano tutti estasiati per la mia creazione, mi ero fatta un mazzo tanto per realizzare un vero e proprio libro pop up. E meno male che i miei sforzi sono stati ripagati!

Sono sempre stata particolare, soprattutto a scuola, tutti ci hanno detto di non presentare inglese come prima materia, perché sarebbe stato probabilmente più difficile per noi. Ho aperto la mia tesina con inglese. Sono stata apprezzata anche per questo e ho conversato con l'esterno di inglese come se non mi stesse interrogando. Ho parlato della mia passione per Warhol da quando l'anno prima eravamo andati ad una mostra a Milano e mi aveva colpito la sua storia, non solo la parte artistica, ma proprio la sua vita.

Il resto della mia presentazione e interrogazione è andato molto bene, contando il mini-pianto fatto appena prima di entrare, mi sono sbollita l'ansia.

Il presidente di commissione, prima di congedarmi, mi chiede cosa mi piacerebbe fare finito scuola, presa dal panico, gli rispondo che vorrei fare la wedding planner, non l'ho ancora fatto, ma chissà, magari un giorno!

Dopo tutte le ansie, sono uscita con 74, più che soddisfacente!

L'AUTRICE DI QUESTO ARTICOLO:

ELEONORA GALLO, 26 anni, partecipa ai laboratori di creatività di YEPP Albenga ed è stata Youth Leader in vari scambi nazionali e internazionali.