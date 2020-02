Savona, convegno sul bullismo e cyberbullismo, sindaco Caprioglio: "Gli adulti devono insegnare la cultura del rispetto" (FOTO E VIDEO)

"Sono due facce della stessa medaglia, il bullismo è molto più presente nei giovani, ma il cyberbullismo è quello più temibile, in quanto i tentativi di suicidio e i casi di depressione dipendono strettamente da quella forma di comportamento".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio dopo essere intervenuta nella mattinata di ieri alla Fortezza del Priamar in occasione della giornata contro il bullismo, durante il pomeriggio ha partecipato come relatrice al convegno legato a quel tema, al cyberbullismo, cyberstalking, sexting e violenza sulle donne.

La dirigente della squadra mobile della polizia di Savona Rosalba Garello, il Giudice per le indagini preliminari Fiorenza Giorgi e altri relatori sono intervenuti con diverse tematiche al convegno.

"Il cyberbullismo è arrivato con l'avvento del web, il mondo adulto è convinto che i nostri giovani, nativi digitali, siano equipaggiati per navigare nel mare magnum del web in totale sicurezza invece non è così. Online sono entrate tutte le insidie e i rischi della vita reale e se ne sono aggiunti degli altri. I nostri giovani sono sempre attenti alle prestazioni, alla perfezione e il bullismo e il cyberbullismo colpiscono qui giovani presunti differenti, diversi. Bisogna spiegare che la differenza è arricchimento, non deve spaventare e tramite gli esempi coerenti degli adulti, che ahimè purtroppo mancano, bisogna insegnare loro la cultura del rispetto, rispettare l'altro, sviluppare l'empatia e capire che al mondo ci sono le differenze che vanno accolte" continua la prima cittadina savonese.

Presente anche la vicepresidente regionale con delega ai Servizi Sociali ed alla Sanità Sonia Viale: "Un tema quello evidenziato dai Lions sicuramente al centro dell'attenzione anche del sistema sanitario anche perchè molte volte questi episodi sono determinati dalle dipendenze tecnologiche, un nuovo fenomeno che deve essere preso in carica dai servizi e infatti abbiamo anche costruito dei nuclei di valutazione. Quando questi ragazzi arrivano ai Sert vuol dire che tutto quello che c'era prima ha fallito e quindi occorre creare una rete, un dialogo tra istituzioni e famiglia e accompagnare soprattutto a livello educativo i giovani a non cadere nella dipendenza".