Un weekend ricco di eventi in provincia di Savona

Savona: La storia del più rappresentativo "intellettuale antifascista" descritta da uno dei più importanti storici italiani. Sabato 8 febbraio alle ore 18 presso la Ubik di Savona, incontro con Angelo D'Orsi, storico, già Ordinario di storia del pensiero politico presso l'Università di Torino e presentazione del libro "L'intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg" (Edizioni Neri Pozza). Introduce l'evento il Prof Piergiorgio Bianchi. Dalle amicizie giovanili al lavoro editoriale presso la Casa Einaudi (di cui fu fondatore insieme a Giulio Einaudi e Cesare Pavese), l’intera esperienza biografica di Leone Ginzburg è segnata da un'apertura culturale e da un'intransigenza politica che culmina con il rifiuto del giuramento imposto dal governo fascista ai liberi docenti, con la militanza in Giustizia e Libertà, la carcerazione, il lavoro clandestino nel Partito d’Azione, il confino e dopo il 25 luglio, l’impegno nella Resistenza romana.

Esempio altissimo di moralità della politica, la voce di questa splendida figura d’intellettuale, straordinario suscitatore di cultura, che alle cattedre preferì l’azione diretta per la libertà di tutti, fino a pagarne le conseguenze con la sua stessa vita (ucciso in carcere per mano dei nazifascisti), Ginzburg ci appare oggi come una difficile eredità, un’eredità che pochi saprebbero raccogliere, ma a cui dobbiamo guardare con reverenza.In un’epoca in cui gli intellettuali si piegarono nella quasi totalità al potere mussoliniano Ginzburg rappresentò la splendida eccezione fu davvero “l’intellettuale antifascista”. Angelo d'Orsi è uno dei più noti storici italiani.

Alassio: Annalisa Ambrosio presenta sabato 8 febbraio, alle ore 16.00, il saggio-romanzo edito per Bompiani dal titolo “Platone. Storia di un dolore che cambia il mondo”. La presentazione del libro, con il patrocinio del Comune di Alassio, si terrà alla galleria Artender di Alessandro Scarpati, in Passeggiata Cadorna 53. L’autrice sarà intervistata dal prof. Riccardo Aicardi. Annalisa Ambrosio, laureata in filosofia e diplomata alla Scuola Holden, ha curato con Alessandro Baricco il progetto dell’antologia per la scuola secondaria superiore La seconda luna, edita da Zanichelli. Per l’occasione l’artista vicentino Andrea Marchesini presenterà alcune opere pittoriche inedite, che richiameranno il pensiero del filosofo.

Albenga: Albenga in Scienza è ormai una tradizione: e dunque fino a sabato 8 febbraio spazio all'appuntamento curato dal Liceo Statale Giordano Bruno, che ormai da anni divulga temi e domande della ricerca scientifica attraverso esperienze, laboratori e percorsi all'insegna del rigore culturale e della vivacità espositiva. Conferenze, esperimenti, curiosità diverse animeranno come al solito la realizzazione del progetto, coordinato dalla professoressa Donatella Arnaldi con il sostegno del Comune e del G.A.V.I. (Gruppo Astrofili Volontari Ingauni), in collaborazione con il Festival della Scienza di Genova e l'Università del capoluogo ligure. Tutti i laboratori e il sito web della manifestazione sono allestiti e curati dagli studenti del triennio del Liceo (indirizzi Scientifico, Scienze Applicate e Sportivo), guidati dai loro docenti e da esperti esterni. L’indirizzo del sito web è www.liceogbruno.edu.it/albengainscienza/.

Dopo il grande successo di “Albenga s’illumina d’immenso” in occasione di San Valentino, nel Centro Storico ingauno, tornano le proiezioni architetturali. “Albenga in Love” parla di Amore, Arte e Cultura e, oltre alle straordinarie immagini che grazie alla ditta Proietta e alla preziosa collaborazione di Haltadefinizione e della Pinacoteca di Brera cambieranno il volto dei principali edifici del centro storico cittadino, dall’8 al 23 febbraio l’Amministrazione Comunale organizza tanti eventi, musica, rappresentazioni teatrali, letture e “sorprese amorose” per i cittadini ed i turisti. Anche i più cinici non potranno non farsi coinvolgere dall’atmosfera amorosa che avvolgerà la Città delle Torri per il periodo di San Valentino. L'8 febbraio alle ore 18,45 inaugurazione ad Albenga in Love Piazza San Michele; Ore 21.00 spazio Bruno, Liceo G.Bruno “Quintetto” di Marco Chenevier, Kronostagione; Mercatino dell’artigianato a cura del CIV dalle ore 9.00 alle ore 19,00.

Andora: Tutto pronto per la 7^ edizione della Ronde della Val Merula in programma l'8 e 9 Febbraio ad Andora. La manifestazione sportiva, organizzata dalla Asd Sport Infinity, è ormai diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di rally. L’appuntamento rappresenterà anche l’apertura del "Campionato Rally Liguria Primocanalemotori", composto da 9 prove (7 rally moderni e 2 per auto storiche) presentato nei giorni scorsi a Genova. La Ronde della Val Merula sarà articolata su un percorso di 247,51 km, 45 dei quali relativi alla prova speciale "Passo del Ginestro" che verrà percorsa quattro volte. La prova, molto apprezzata sia dai piloti sia dal sempre numeroso pubblico, avrà una lunghezza complessiva di 11,250 km, con conclusione prima dell'abitato di Cesio.

Sabato 8 Febbraio, dalle 8 alle 12 presso Palazzo Tagliaferro ad Andora, sono previste le verifiche sportive mentre quelle tecniche si terranno fino alle 12:30 in via dei Mille. A Stellanello, dalle 10 alle 13 da via per San Damiano, ci sarà invece il grande spettacolo dello Shakedown. In serata si terrà la cerimonia di partenza, con le vetture che transiteranno sul palco in via dei Mille ad Andora dalle 18:30 alle 20. La gara scatterà poi domenica 9 Febbraio alle ore 07:31, mentre alle 16:21 è previsto l'arrivo del primo equipaggio che darà il via alla cerimonia di premiazione sulla pedana sempre in via dei Mille. Le iscrizioni proseguono fino al 31 Gennaio.

Cairo Montenotte: Un convegno sulla pet therapy. L'appuntamento è fissato per sabato 8 febbraio dalle ore 9 alle 12 presso la Sala Convegni della Banca Ca.Ri.Ge. (via Colla) a Cairo Montenotte. L'obiettivo è presentare le relazioni che si instaurano tra uomo e animale negli interventi assistiti. L'evento è organizzato dal Comune di Cairo Montenotte, in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario 6 Bormide, Anteas e il patrocinio della Provincia di Savona. Questo il programma: introduzione e moderatore Roberto Grignolo (presidente Anteas); interventi del sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, della Regione Liguria e del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri; dott. Angelo Ferrari direttore generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte-Liguria e valle D'aosta “Le linee guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli animali e ruolo veterinari"; dott.ssa AnnaLisa Di Mauro assegnista di ricerca in filosofia morale Università di Genova "Stare bene nella relazione: l'alleanza uomo- animale negli animali IAA".

Finale Ligure: Sabato 8 febbraio alle ore 21 presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, si terrà la presentazione (con letture) del libro "The House of the Wolfings". La nuova casa editrice savonese, Black Dog, presenta un evento costruito intorno ad uno dei suoi titoli di maggior successo. Nella serata si potranno ascoltare alcune letture tratte dai capitoli del libro commentate da musiche appositamente preparate da Alessandro Delfino e Claudio Massola con sfondo le immagini delle illustrazioni create da Elena Massola. Il romanzo di William Morris “The house of the Wolfings”, per stessa ammissione di J. R. R. Tolkien, è stato fonte di ispirazione per “Il signore degli anelli”. “The house of the Wolfings”, pubblicato per la prima volta nel 1889, è un romanzo in cui la vicenda storica è intercalata agli ingredienti tipici della mitologia norrena. William Morris, infatti, oltre ad essere stato un grande architetto, designer e socialista inglese, è stato anche un esperto della lingua islandese e della mitologia nordica. Questa sue conoscenze gli hanno permesso di creare le basi del fantasy, uno dei generi letterari di maggior successo. Nel romanzo si narra lo scontro tra le popolazioni gotiche stanziate al di là del confine danubiano e gli invasori Romani. In questo scontro epico la prospettiva data è completamente ribaltata, infatti, invece di vedere lo scorrere della storia dalla parte latina, il lettore è portato ad immedesimarsi con i cosiddetti “barbari”. L’elemento magico e più strettamente fantastico attinge a piene mani dalla mitologia nordica, donando fascino e potenza alla vicenda storica. Alla fine della presentazione sarà possibile visitare l’Itinerario Scienza e Natura “Bestiacce in Tribunale” realizzato dal Comitato Scientifico Italiano, Comitato Scientifico Ligure/Piemonte/Valdostano, Commissione tutela ambiente montano e Biologia sotterranea Piemonte sezione di Finale Ligure. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Baba Jaga e promosso dal Comune di Finale Ligure per la stagione 2019/2020. Ingresso libero.

Loano: Domenica 9 Febbraio si svolgerà in Corso Europa il tradizionale mercatino dedicato all'antiquariato ed agli oggetti da collezione: prenderà il via alle 8.00 e proseguirà fino alle 20.00, sotto i portici di Corso Europa e nei vicini giardini. L'edizione come sempre ospiterà un gran numero di espositori che esporranno le loro merci sotto i porticati di Corso Europa. "Antichità e Collezionismo" si svolge regolarmente da anni la seconda domenica di ogni mese attirando sempre più numerosi appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte, con la prospettiva di ottimi affari. Vi prenderanno parte, oltre agli espositori locali, collezionisti provenienti da Piemonte e Lombardia presentando una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino, nonché rarità da collezione. Al pubblico saranno offerte in omaggio le nuove cartoline pubblicitarie a tiratura limitata.

Vado Ligure: Tra una pausa e l’altra di una speciale #shoppingexperience domenicale al Molo 8.44 sarà l’occasione per un pomeriggio ricco di musica e di ballo. Dalle ore 16.00 domenica 9 febbraio nel centro commerciale più grande della regione Liguria spazio all’Hip Hop Day 2020 con Hogge Brothers & I.U.S. Il genere musicale nato negli Usa negli anni settanta allieterà quindi il pomeriggio vadese con un appuntamento da non perdere.