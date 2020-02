La Provincia di Savona ospite della serata di Regione Liguria a Casa Sanremo, il presidente Olivieri: "Un momento di condivisione" (VIDEO)

C'era anche Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, ieri sera a Casa Sanremo in occasione della serata organizzata da Regione Liguria. Per Olivieri, che ricopre anche il ruolo di sindaco di Calizzano, il vernissage in terra sanremese è stata l'occasione per fare il punto sulla promozione del territorio ligure e per discutere del futuro della provincia savonese.

"La sintonia tra il savonese e l'imperiese è scritta nella storia, ho accettato l'invito di essere qua per un momento di condivisione" le parole del presidente della Provincia di Savona, che ha poi voluto ringraziare ancora una volta tutti coloro che si sono impegnati per arginare i problemi legati all'ondata di maltempo di fine 2019.

Tra i temi più interessanti per il futuro, invece, lo spostamento a monte del tratto ferroviario tra Finale Ligure e Andora: "È nel piano degli investimenti, speriamo di poter arrivare alla progettazione esecutiva nei prossimi mesi perché vogliamo dare una risposta concreta a chi vive nel nostro territorio - ha concluso Olivieri - non siamo ancora al traguardo, ma incominciamo a vederlo".