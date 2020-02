Savona e la spaccatura interna alla maggioranza sulla mozione per le pubbliche assistenze, assessore Viale: "Argomento serio, no alle querelle e schermaglie politiche" (VIDEO)

La mozione sulle pubbliche assistenze ha spaccato in due il consiglio comunale di giovedì scorso a Savona.

La pratica presentata dalla minoranza, che difende le associazioni Anpas, Cipas e Croce Rossa dall'ormai sicuro bando di gara, ha visto votare a favore anche una parte della maggioranza con esclusione della Lega che si è schierata a favore della decisione della Regione e quindi dell'assessore alla Sanità la leghista Sonia Viale.

La nuova legge sui trasporti sanitari in Liguria, approvata all'unanimità in consiglio regionale, individua tre tipologie di trasporto: il trasporto sanitario in emergenza, che può essere affidato in maniera diretta alle pubbliche assistenze, il trasporto ‘qualificato’ che verrà valutato caso per caso, e il trasporto ordinario tout court (ad esempio i trasporti da un reparto ospedaliero ad un altro) per cui Alisa ha avviato la procedura di gara come già accade in tutte le regioni italiane.

Una legge che però, secondo la minoranza, andrebbe in conflitto con il bando di Alisa in scadenza il 20 febbraio.

"Su alcuni temi non è mai bello dividersi agli occhi della cittadinanza e della comunità. E' stato fatto un grande sforzo comune che ha visto appunto questa sintesi, una bella pagina quando la maggioranza e l'opposizione non si divide, ma lavora per la salvaguardia di una ricchezza della sanità e società ligure che è appunto il mondo del volontariato e dell'organizzazione delle pubbliche assistenze. Un approfondimento su questi temi avrebbe aiutato ad avere anche in quel contesto l'unanimità. Ma non è mai troppo tardi, sono a disposizione per spiegare anche ai consiglieri comunali quel lavoro che abbiamo fatto in consiglio regionali che è stato votato da tutti" spiega l'assessore regionale Sonia Viale a margine del convegno sul bullismo e cyberbullismo organizzato in Tribunale a Savona.

"L'argomento è troppo serio per essere contestualizzato in querelle e schermaglie politiche. Il tema delle pubbliche assistenze è un tema serio e deve essere affrontato con conoscenza delle leggi e con rispetto delle normative. Credo che riusciremo a valorizzare tutti insieme il ruolo delle pubbliche assistenze restituendo a loro quell'importante ruolo nel trasporto in emergenza e spero anche nel trasporto qualificato. Lasciando a quelle che sono le regole europee, da rispettare, che prevedono invece che per i trasporti interni ci siano delle procedure di evidenza pubblica, su questo non c'è nessun voto di consigli regionali e comunali, che possano contraddire quello che dice una legge" conclude Viale.