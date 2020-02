L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 31 gennaio al 7 febbraio

ARIETE : Nel corso di questa fremente settimana sarete piuttosto incasinati al punto di arrivare a sabato col cervello fuso. Attenti altresì a non peccare di distrazione dimenticando in giro documenti od oggetti e a non prendere per oro colato tutto ciò che vi verrà proposto od elencato. La quadratura di Giove, oltre rendervi alquanto impulsivi ed agitati, mina leggermente le finanze nel senso di dover tirar fuori dei quattrini o trattare con volpini abilissimi nel reclamare spettanze non dovute.

TORO : Malgrado gli astri parteggino per voi, spuntano, pari a funghi dal boschetto, dei contrattempi o dei problemini da risolvere celermente, degli acciacchi stagionali, forme influenzali, dei contatti con esseri mezzi svitati e il posticipo di un appuntamento. Ciononostante cercate di essere positivi visto che trascorso questo momentino delicatino, brinderete ad un bell’evento, riceverete dei soldini, vi caverete dei pallini o combinerete dei simpatici combini.

GEMELLI : Non si sa mai cosa riservi il fato ma, nel vostro caso, con Marte avverso, meglio stare in guardina e non fari progetti a lunga scadenza atti, quasi certamente a subire un’antipatica interferenza. Pure all’interno di un locale o dell’abitazione si guasteranno delle cosine da riparare o sostituire o delle noie da perdite idrauliche. In fatto di soldini ne dovrete tirare fuori parecchi ma nel contempo un introito, pur se non esorbitante, renderà il portafoglio meno frignante. Domenica pazzerella.

CANCRO : Se delle faccende impensieriscono delle posteriori aprono varchi di speranza su ciò che vorreste modificare od ottimizzare in ambito privato, operativo o familiare. L’essenziale sarà parlare chiaro con chi anelereste essere più presente, non badare a pettegolezzi spiccioli, ritagliare degli spazi per voi stessi, allontanare alla cerchia delle intime conoscenze quelle fasulle, confidare in una maggiore serenità e non eccedere con gli sbalzi umorali! Adesione ad una cena o spettacolo.

LEONE : Se appartenete alla stirpe dei ruggenti e grintosi re della foresta vi farete avanti nel tortuoso cammino e, costi quel che costi, non guarderete in faccia nessuno pur di tagliare un traguardo, se invece, causa la posizione dell’Ascendente, assomigliate un po’ più a delle pecorelle, vi si calpesterà facilmente… Quasi tutti voi comunque riceveranno una sincera dimostrazione di amicizia, si divertiranno, mitigheranno un affanno. Possibili bisticci con un parente. Naso colante.

VERGINE : Se attendevate un cenno dagli umani e dal destino sul come impostare una questione stante abbiate fede in stelle procacciatrici di allietanti novelle pur se tutto succede, come sempre, all’ultimo minuto… Inquadrare inoltre una enigmatica personcina o rinvenire un punto d’incontro con la medesima risulta arduo e in tal frangente mostrare schiettezza gioverà ad entrambi. Soddisfazioni da una riuscita più prelibata di un succulento manicaretto. Invito carnevalesco.

BILANCIA : Accontentatevi per il momento di ciò che passa il convento ed assaporate ogni attimo della quotidiana esistenza con uno spirito positivo concedendovi una dolcissima follia e mandando a stendere gli idioti. Un guizzo di impasse colpirà all’improvviso ma trattasi di una crisi temporanea atta a svanire stando insieme a chi sa farvi divertire mentre, nel contempo, controllate delle scartoffie o ricevute annoveranti delle imperfezioni. Domenica allegrotta, godereccia o mangereccia.

SCORPIONE : Le bugie, in questo periodo, bisogna mangiarle non dirle: rammentatelo a chiunque faccia promesse da mercante o si comporti scorrettamente! Il sestile di Giove vi darà una manina a sbrogliare matasse, recuperare energie, godere di riconoscimenti, ampliare un raggio di azione, effettuare un acquisto desiderato, tamponare un fastidio o trascorrere ore discretamente liete. Fatevi vivi però con un’amica o parente che si sta lamentando della vostra latitanza.

SAGITTARIO : L’esperienza è una saggia maestra che insegna a non ricommettere i medesimi errori e a non ricascare tra le braccia di un’ipocrisia tale dal far invidia alle maschere di Carnevale! Tagliate quindi con chi, nel passato, ha denigrato o amareggiato a favore di affetti veri, sani, genuini! Un paio di incombenze peseranno sul groppone, un anzianotto preoccuperà, un casuale incontro entusiasmerà e un comunicato stupirà. Stuzzicate la camuffata dea bendata giocando al Lotto.

CAPRICORNO : Fatevi una ragione di ciò che sta capitando evitando di prendervela eccessivamente e pigliandovela, se potete, con calma visto che agitarsi non serve ad un accidente. Non abbondate in pazienza ma stavolta sarà proprio quella a cui appellarvi al fine di non litigare con chi accamperà pretese o non sarà mai contento di niente… Dal parentado giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete e rinvenire uno spizzico di pace appare un miraggio. Però nel week end vi sollazzerete!

ACQUARIO : State attraversando una fase di stallo dove, seduti sulla sponda, aspettate quegli ambiti tempi buoni che non tarderanno ad arrivare…. Nel frattempo avrete diverse cosettine da organizzare, personaggi da capire, familiari da spronare od aiutare, mansioni da svolgere con precisione, hobby da coltivare e minute disfunzioni da curare. Se felicemente accoppiati le faville tracimeranno mentre se single beccherete una delusione. Compleanno da solennizzare degnamente.

PESCI : Se un contesto o una persona ha amareggiato non angustiatevi in quanto vi riscatterete alla grande grazie anche all’appoggio e ai consigli di un’amica o confidente. Nei confronti del partner, se ne avete uno, imparate ad essere più coccoloni al fine di non venir tacciati di insensibilità e non permettete a nessuno di intrufolarsi nella vostra privacy. In fatto di finanze dovrete sopperire a tassazioni o pagamenti. Week end bizzarro ma spiritoso e dilettevole.