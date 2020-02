Diodato trionfa al festival di Sanremo, i complimeti di Roberto Grossi

"Esprimo tutta la nostra gioia e grande soddisfazione per la vittoria di Diodato al Festival di Sanremo.

Abbiamo premiato questo straordinario artista al Varigotti Festival del 2014, anno in cui esordì a Sanremo nelle nuove proposte. Da subito avevamo capito che era un artista straordinario e volemmo consegnargli la targa "Un Autore per la Musica Italiana" e farlo esibire sul nostro palco.

Siamo orgogliosi che la nostra manifestazione, che si propone di mettere in evidenza le proposte emergenti, gli abbia portato fortuna. Due estati fa lo volli anche al Calice Music Festival, nell'anno in cui conclusi questa esperienza, e fu protagonista di un concerto straordinario.

La felicità per la sua vittoria è perché sono sempre stato convinto delle sue grandi doti, sia come autore che per la sua voce straordinaria, e speravo che potesse avere un giorno il riconoscimento che meritava. Sopratutto sono contento perché, oltre che un grande artista, Antonio Diodato è una persona meravigliosa, umile, generosa e di grande umanità".