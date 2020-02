Chiusura del distaccamento Polstrada di Finale, anche Silp critica la scelta

“Sconcertati ma soprattutto delusi”. Così si definiscono i rappresentanti di Silp in merito alla scelta di chiudere il distaccamento di Finale Ligure della Polstrada.

Spiegano dal sindacato: “Delusi che le parole di tutte le forze scese in campo, sindacali, politiche ed istituzionali, non siano riuscite a far cambiare idea ad un Dipartimento che prosegue nella scelta di razionalizzare il piano delle specialità con la chiusura del distaccamento della polizia stradale di finale ligure. Un affronto ai tanti sacrifici che questi poliziotti hanno affrontato nel tempo, compresa la endemica riduzione del personale, mantenendo risultati operativi di primo livello. Risultati che dimostrano, inequivocabilmente, l’importanza di questo presidio a tutela della sicurezza dei cittadini.”

“Nessuna soluzione potrà ristorare i cittadini per questa scelta che, tutti noi, abbiamo sempre definito scellerata - afferma la nota di Silp -. Incredibile che si voglia proseguire su questa strada quando tutte le forze scese in campo si sono sempre schierate per un no senza condizioni”.

E dunque la netta presa di posizione: “No alla chiusura, no allo spostamento e si al rinforzo dell’organico. Chiediamo quindi che la politica del territorio si unisca alle nostre forze per cercare di impedire che questo progetto diventi realtà ed il territorio venga privato del risultato di tanti anni di sacrifici dei poliziotti”.