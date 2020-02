Sport e non solo nella domenica di oggi, 9 febbraio: ecco tutti gli appuntamenti in provincia

Savona: E' aperta dal 4 febbraio al 3 marzo, presso la sede di Banca Carige (ex Carisa) di corso Italia a Savona, l'iniziativa Vetrine d’artista – Omaggio a Valter Allemani. Curatore dell'esposizione la Dr.a Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte.

Albenga: Dopo il grande successo di “Albenga s’illumina d’immenso” in occasione di San Valentino, nel Centro Storico ingauno, tornano le proiezioni architetturali. “Albenga in Love” parla di Amore, Arte e Cultura e, oltre alle straordinarie immagini che grazie alla ditta Proietta e alla preziosa collaborazione di Haltadefinizione e della Pinacoteca di Brera cambieranno il volto dei principali edifici del centro storico cittadino, dall’8 al 23 febbraio l’Amministrazione Comunale organizza tanti eventi, musica, rappresentazioni teatrali, letture e “sorprese amorose” per i cittadini ed i turisti. Anche i più cinici non potranno non farsi coinvolgere dall’atmosfera amorosa che avvolgerà la Città delle Torri per il periodo di San Valentino.

Chiuderà oggi la mostra fotografica “La testimonianza del padre”, una serie di ritratti eseguiti da Silvio Massolo, organizzata dall'associazione ImmaginaFamiglie, con la collaborazione della Fondazione Oddi e il patrocinio del Comune di Albenga, che si sta svolgendo in questi giorni a Palazzo Oddo.

Andora: Ultima giornata per la settima edizione della Ronde della Val Merula. La manifestazione è ormai diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di rally e rappresenta anche l’apertura del "Campionato Rally Liguria Primocanalemotori", composto da 9 prove (7 rally moderni e 2 per auto storiche) presentato nei giorni scorsi a Genova. La prova, molto apprezzata sia dai piloti sia dal sempre numeroso pubblico, avrà una lunghezza complessiva di 11,250 km, con conclusione prima dell'abitato di Cesio.

Loano: Domenica 9 Febbraio si svolgerà in Corso Europa il tradizionale mercatino dedicato all'antiquariato ed agli oggetti da collezione: prenderà il via alle 8.00 e proseguirà fino alle 20.00, sotto i portici di Corso Europa e nei vicini giardini.

In programma anche la decima edizione della "Gran Fondo", che attraverserà dalle 10.30 alle 13.30 le strade della costa e dell'entroterra fino ad Albenga per tornare a Loano.

Vado Ligure: Tra una pausa e l’altra di una speciale #shoppingexperience domenicale al Molo 8.44 sarà l’occasione per un pomeriggio ricco di musica e di ballo. Dalle ore 16.00 domenica 9 febbraio nel centro commerciale più grande della regione Liguria spazio all’Hip Hop Day 2020 con Hogge Brothers & I.U.S. Il genere musicale nato negli Usa negli anni settanta allieterà quindi il pomeriggio vadese con un appuntamento da non perdere.