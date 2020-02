Il FAI Giovani "punta i riflettori" sulla necropoli romana nel quartiere di Pontelungo ad Albenga

La Delegazione e Il Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio Vi invitano alla Conferenza Stampa di presentazione del progetto “Puntiamo i Riflettori” la Necropoli Romana di Viale Pontelungo.

Il progetto, lanciato a livello nazionale dalla Fondazione nel 2010, prevede la possibilità per le delegazioni FAI di segnalare i beni del loro territorio abbandonati o vittime di degrado facendosi promotori della loro rinascita attraverso un'attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a livello locale.

Mercoledì 12 Febbraio 2020, dalle ore 11:00 presso la Sala Stucchi del Palazzo Comunale di Albenga verranno presentati alla cittadinanza tutti i dettagli e le date del progetto.

Dopo il grande successo delle Giornate FAI d’Autunno 2018, da una collaborazione nata tra la Delegazione FAI di Albenga-Alassio, il Gruppo FAI Giovani, il Comune di Albenga e la Soprintendenza Archeologica, la Necropoli Romana di Viale Pontelungo, famosa per il ritrovamento del “Piatto Blu”, tornerà ad essere visitabile.

La Conferenza sarà non solo un importante trampolino di lancio per il Progetto, ma anche, un piccolo passo verso la valorizzazione del sito archeologico, per la nascita di nuove collaborazioni che puntino alla valorizzazione non solo a livello locale ma anche nazionale del patrimonio storico artistico di Albenga.