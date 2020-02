Il Soroptimist di Savona premia Martina Ferraris con un master alla Bocconi

Grande affiatamento tra Martina e l’attuale presidente del Soroptimist savonese, Irene Schiavetta. “La dott.ssa Ferraris ha le carte in regola per affrontare questa sfida - dichiara Schiavetta - Sono molte in provincia le giovani donne che possono in futuro aspirare a questa borsa di studio e noi speriamo che ci siano sempre nuove candidate per quello che è stato definito dalle partecipanti un importantissimo momento di crescita professionale e personale. Voglio ringraziare il Soroptimist International per questa iniziativa di così grande profilo. Abbiamo il dovere di spianare la strada alle ragazze che hanno “una marcia in più” e che meritano di entrare in contatto con docenti e tematiche di altissimo livello. Buona fortuna alla Ferraris per il suo futuro!”.