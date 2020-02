Infoviabilità: aggiornamenti sulle prossime chiusure di A10, A7 e A12 per lavori

Sulla A10 Genova-Savona, nell'ambito del piano di interventi di ispezione delle gallerie, programmati nel mese di febbraio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, con orario 21:30-5:30, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra', verso Savona.

In alternativa, si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra', per proseguire verso Savona.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) - finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Genova est.



Inoltre, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di Genova est, in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, a chi dalla A7 con provenienza Milano è diretto verso Genova, si consiglia di proseguire lungo la A7 fino alla barriera di Genova ovest.

Sulla A10 Genova-Savona, nell'ambito del piano di ispezioni e delle manutenzioni delle gallerie e per consentire un intervento sulle barriere antirumore, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:



-sarà chiusa l'uscita della stazione di Arenzano, per chi proviene da Savona, dalle 20:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 febbraio.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Celle Ligure;



-sarà chiuso il tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 febbraio.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze.

Sulla Complanare di Savona R24, nell'ambito del piano di ispezioni e manutenzione delle barriere di sicurezza, programmato in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 febbraio, sarà chiuso il ramo di allacciamento A10 Genova-Savona/A6 Torino-Savona, per chi da Ventimiglia è diretto sulla A6, con conseguente chiusura dell'entrata della stazione di Savona, verso Genova e Torino.

In alternativa, per chi da Ventimiglia è diretto verso Torino, si consiglia di uscire alla stazione di Savona, percorrere la SS29 fino ad Altare da cui si potrà accedere alla A6.

In ulteriore alternativa, si potrà proseguire lungo la A10 fino all'uscita di Albisola da cui si potrà rientrare seguendo la direzione Ventimiglia/Torino.

In alternativa all'entrata di Savona, si potrà utilizzare la stazione di Arenzano sulla A10 o di Altare sulla A6.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 4:00 di martedì 11 febbraio, per chi proviene da Genova, sarà chiuso l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante.

In alternativa, si consiglia di procedere lungo la A7 e uscire alla stazione dei Genova Bolzaneto da cui rientrare verso Genova e seguire le indicazioni per A12 Genova-Sestri Levante.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno. Di conseguenza, non si potrà usufruire dell'area di servizio "Riviera sud".

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione di Sestri Levante. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.