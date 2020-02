Interventi sul Palasport "Roberto Giuliano" di Toirano (FOTO)

Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di rifacimento della copertura, dell’impermeabilizzazione e della regimazione delle acque meteoriche, del Palazzetto dello Sport “Roberto Giuliano” sito in via Aldo Moro.

in particolare i lavori consisteranno nella realizzazione di opere di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, consistenti nella realizzazione del rivestimento delle facciate del palazzetto con cappotto termico, eseguito con l’impiego di pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS); la sostituzione delle vetrate esistenti con serramenti in profili metallici in alluminio pre verniciato a taglio termico e vetrocamera.

In parallelo si procederà con la realizzazione dei nuovi impianti meccanici ed elettrici, mediante il rifacimento della centrale termica e del relativo sistema fumario, nonché la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento mediante l’installazione di nuovi aerotermi per generare aria calda.

In sinergia con l’ASD Toirano ed i docenti delle scuole, che sono i principali fruitori dell’impianto sportivo, si è condiviso un crono programma operativo, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività sportive all'interno del palazzetto e limitarne i disagi. Ragione per cui i primi lavori consisteranno nell'installazione dei nuovi aerotermi e dell'impianto di riscaldamento.

L'importanza dello sport e di creare ambienti sani e sicuri ove praticarlo è una delle missioni dell'Amministrazione comunale che crede fortemente nei valori della salute e dell'aggregazione sociale come temi forti per aiutare la crescita dei giovani del comprensorio.

Proprio per questi motivi, abbiamo ritenuto necessario investire in un intervento di riqualificazione dell’immobile totale dell’immobile, investendo 280.000 euro, al fine di avere un impianto sportivo moderno e performante, sia per gli alunni delle nostre scuole, sia per le associazioni sportive locali che operano sul territorio con tanto entusiasmo, in maniera efficiente e a solo titolo di volontariato.