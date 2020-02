"Partigiani Titini infami e assassini": blitz di CasaPound a Loano (FOTO)

Blitz di CasaPound Italia a Loano in occasione del "Giorno del Ricordo". Uno striscione recante la scritta "Partigiani Titini infami e assassini" è stato posizionato a Loano, all'altezza della rotonda in via dei Gazzi, di fronte alla parrocchia dei frati cappuccini.

Istituito con la legge 30 marzo 2004 n.24, il "Giorno del Ricordo" vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.