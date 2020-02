Roccavignale, in arrivo la "panchina del cuore": sarà gigante e farà compagnia alla "Big Bench" dell'artista Chris Bangle

Il comune di Roccavignale pensa ad una seconda panchina gigante da affiancare a quella (già presente) dell'artista Chris Bangle del team Big Bench Community Project.

La "panchina del cuore", cosi verrà chiamata, avrà considerevoli dimensioni e troverà posto nella frazione Strada in località Girogrande. Sarà dotata di un cuore alto circa tre metri (3,5 mt per l'esattezza) con annessa postazione per il pubblico visitatore. Il tutto con l'hasthtag di Roccavignale.