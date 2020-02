Albenga: marocchino ubriaco spacca il naso ad un connazionale. Arrestato dai carabinieri

Nella tarda serata di sabato, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga sono intervenuti in Piazza del Popolo per una violenta lite, segnalata da alcuni cittadini al numero d’emergenza 112.

I militari dell'Arma in pochi secondi sono arrivato e hanno separato i due contendenti, entrambi di origine marocchina ed entrambi sporchi di sangue, uno dei quali aveva il volto tumefatto. Dopo una rapida ricostruzione, proseguita poi in caserma, dove sono stati sentiti anche alcuni testimoni, i carabinieri hanno dichiarato in arresto l’aggressore, un 37enne incensurato, con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Da quello che ne è emerso, i due stranieri di 37 e 50 anni, sono venuti alle mani per futili motivi, complice anche un eccessivo consumo di alcol da parte di uno dei due. Ad avere la meglio sulla vittima, che è conosciuta dalle Forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari in materia di spaccio di droga, è stato il più giovane che ha scagliato verso il rivale diverse pietre di notevoli dimensioni. È proprio una di queste pietre, poi repertata dai carabinieri, che ha raggiunto in pieno volto il malcapitato, fratturandogli le ossa nasali, così come poi è stato riscontrato al pronto soccorso di Pietra Ligure, da dove il ferito è stato dimesso con 30 giorni di prognosi.

L’arrestato, che questo fine settimana è rimasto rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga, stamattina sarà accompagnato in tribunale ove risponderà delle accuse a suo carico.