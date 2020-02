E’ tuttora in corso l’intervento che vede impegnati a Finale Ligure i Vigili del Fuoco, impegnati in seguito alla segnalazione di una fuga di gas in via Dante Alighieri. L’allarme è scattato intorno alle ore 18.00 di oggi, lunedì 10 febbraio.

Secondo le prime informazioni, la situazione sarebbe sotto controllo e non si segnalano gravi conseguenze.