Varazze piange la prematura scomparsa della cantante lirica Federica Repetto

Domenica mattina il soprano Federica Repetto è prematuramente mancata all’affetto del marito, il tenore Silvano Santagata, degli amici dell’Associazione Culturale di Varazze il “Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine” e dei tanti appassionati estimatori della sua “dolcezza”, “elegante riservatezza”, “intelligenza”, “ironia” e del suo “bel canto”.

Federica, Ponente Varazzino, nel porgere le più sentite condoglianze al tuo caro Silvano, si associa agli amici del “Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine”, nel condividere quanto hanno scritto nella loro pagina Facebook : «... E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose ... Vola con le note della tua musica ... . Sarai sempre nei nostri cuori ... Ciao Federica.»

L'appuntamento per l'ultimo saluto sarà a Genova martedì 11 febbraio, nella Chiesa di San Pio X, in via San Pio X (traversa di Via Orsini in Albaro) alle ore 16:15.