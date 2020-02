5 ristoranti romantici a Milano da provare assolutamente

San Valentino è alle porte e, se ancora non avete deciso come festeggiare il vostro amore, è giunto il momento di farlo.

Tante sono le programmazioni che offre il variegato palinsesto milanese, ma se la vostra idea è quella di trascorrere la serata in uno degli splendidi ristoranti romantici a Milano è giusto affrettarsi per trovare la soluzione più in linea con i nostri gusti e con quelli del nostro partner.

Ma come trovare la soluzione ideale? Come districarsi tra le tante proposte della città? Potete affidarvi al sito San Valentino Milano . Si tratta di una vera e propria guida online nella quale il qualificato staff ha selezionato per voi solo le migliori strutture della città, le più affidabili e alla moda.

Il portale è suddiviso in diverse categorie, per ogni struttura è dedicata un intera pagina con la descrizione, le fotografie, i menù e i prezzi ben chiari e precisi. Potrete anche prenotare direttamente online il vostro tavolo, in tutta comodità.

I ristoranti più romantici di Milano

È imperdibile la proposta del raffinato ristorante All’Origine , situato nei pressi del Policlinico. Si presenta come un’elegante struttura, dove ogni particolare è curato in ogni dettaglio per garantire il massimo del servizio a ogni coppia innamorata. Per l’occasione della cena di San Valentino, i bravissimi chef della cucina hanno studiato un gustoso menù, ricco di prelibati piatti preparati con le migliori materie prime del momento, dandogli un tocco creativo per esaltarne il gusto. Durante la serata, verrà proposto uno speciale intrattenimento musicale del violino dal vivo, che regalerà un atmosfera ancora più romantica all’intero ambiente.

Nel ristorante Maison Milano, immersi in un atmosfera suggestiva, potrete trascorrere una splendida e romantica serata di San Valentino. La location si presenta come una struttura elegante e raffinata. Per la serata dedicata a tutti gli innamorati, viene proposto un delizioso menù guidato e servito, da degustare in compagnia del proprio amore.

La Terrazza di Via Palestro è la soluzione perfetta per tutti gli innamorati in cerca di un atmosfera calda e raffinata. La splendida struttura si trova proprio di fronte ai magnifici giardini di Porta Venezia e più precisamente all’interno del Centro Svizzero. Una location elegante, da togliere il fiato. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari per rendere l’intera atmosfera perfetta. Per la serata di San Valentino il menù proposto è à la carte: per non avere vincoli, si potrà quindi scegliere liberamente i piatti preferiti dal menù. Una serata perfetta per una notte ricca d’amore.

Una romantica fuga d’amore

Perfetta per una vera e propria fuga d’amore il ristorante Al Terrazzo di Valmadrera, sulle romantiche rive del Lago di Como. Un'atmosfera suggestiva, a tratti magica, che propone una serata indimenticabile per tutte le coppie innamorate. Per l’occasione di San Valentino, la struttura ha studiato un menù guidato e servito dal tocco vagamente afrodisiaco, con vini abbinati. L’intera serata sarà allietata da musica live che renderà ancora più speciale e romantica la serata.

Nei pressi delle rive del lago si trova anche il ristorante Lago Malaspina , situato alle porte di Milano.

Si presenta come una splendida struttura, un luogo affascinante e curato in ogni dettaglio per regalarvi forti emozioni. Per la speciale serata di San Valentino viene proposto uno speciale menù guidato e servito, preparato con tanti prelibati piatti, tutti da gustare e condividere con il proprio amore. Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff di San Valentino Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: <a href="tel:+390284571125">02 84571125</a> ).