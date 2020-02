Le migliori carte prepagate di febbraio 2020, vantaggi e utilizzo

Le carte prepagate sono sempre più diffuse tra i consumatori di tutte le età: facili da usare, spendibili per fare shopping online, sicure, economiche, utilizzabili in Italia ed in molti paesi del mondo. Ma quali sono le carte prepagate migliori su cui orientarsi in questo mese di Febbraio 2020? Non è facile districarsi tra le varie proposte commerciali delle banche, che si sfidano ogni giorno a colpi di offerte per attrarre nuovi clienti.

Come funziona una carta prepagata?

Il funzionamento delle prepagate è indicato già nel nome: queste carte hanno come caratteristica principale quella di essere ricaricabili e quindi di garantire un plafond di credito in linea con le proprie specifiche esigenze. Sono inoltre dotate di codice Iban per consentire di effettuare acquisti, pagamenti e di trasferire denaro in modo sicuro.

Come scegliere la migliore carta prepagata?

Per scegliere la soluzione migliore è importante chiarire i propri obiettivi ed analizzare le caratteristiche che la carta prepagata ideale deve possedere per consentire di raggiungerli. Viaggiamo spesso ed utilizziamo la carta all'estero? Ci serve per fare acquisti online? Siamo professionisti o studenti? Qual'è il nostro livello di reddito? Abbiamo altri impegni finanziari cui fare fronte? Rispondere a queste domande permette di fare un primo screening sulla migliore carta da scegliere. La soluzione perfetta per un uomo di affari sarà diversa da quella di un universitario o di un pensionato.

Le carte prepagate top per ogni esigenza

I giovani e tutti coloro che amano le soluzioni innovative possono optare per Carta Hype che si è aggiudicata il titolo di migliore carta prepagata dal 2020 dopo una analisi portata a termine dall'Osservatorio Finanziario. Carta Hype si attiva gratuitamente in soli 5 minuti, senza inviare alcun documento cartaceo ma caricando sul sito un selfie per consentire il riconoscimento facciale! Non prevede il pagamento di alcun canone se si rimane entro i 2.500 Euro annui di ricarica, oltre i 2.500 Euro il canone è di 1 Euro al mese.

Hype fa parte del circuito Mastercard, quindi è accettata in tutto il mondo con la garanzia di elevati standard di sicurezza. Altra caratteristica vincente di Hype è la possibilità di accesso che viene offerta anche ai soggetti protestati o classificati come cattivi pagatori: questa carta infatti non prevede tra i requisiti per richiederla alcun controllo di solidità finanziaria. Hype infine soddisfa le esigenze dei genitori preoccupati di far circolare i propri figli con denaro contante in tasca: questa prepagata è infatti disponibile anche per i ragazzi a partire dai 12 anni.

Un' altra carta prepagata che si classifica tra le migliori di Febbraio 2020 oltre alla carta Curve è la tedesca N26, autorizzata con IBAN tedesco ad operare nel nostro paese. N26 è nata recentemente ma conta già oltre un milione di clienti in Italia ed Europa, attratti dalla sua semplicità di utilizzo e dalla gratuità delle operazioni bancarie associate. Anche se l'accesso è rapido come quello di una prepagata N26 è un vero e proprio conto corrente bancario, che offre ai propri clienti 4 diversi tipi di conto. E' perfetta per chi vuole gestire le proprie transazioni via smartphone con la tranquillità di affidarsi ad una solida banca tedesca.