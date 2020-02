Mercato dei fiori e spedizioni online: i dati e la crescita del settore

Il mercato dei fiori in continua crescita. L'idea di inviare fiori praticamente in tutto il mondo rappresenta una delle novità possibili grazie alle nuove tecnologie. In pratica, nel corso degli ultimi anni il settore ha conosciuto una crescita non indifferente. Secondo uno dei maggiori fornitori di ricerche di marketing, ovvero Euromonitor International, stando già ai dati del 2017 il giro di affari della spedizione dei fiori per fare una sorpresa alle persone care, si arrivava a circa 100 miliardi di dollari in tutto il mondo. Solo in Italia si parla di una dato che sfiora i 2,7 miliardi di euro in questo settore. Infatti, ci sono sei startup che hanno iniziato a lavorare in questo campo e a spedire fiori .

Il segreto del successo sulla spedizione dei fiori on-line

Il mondo della spedizione dei fiori on-line ha conosciuto una crescita esponenziale. Complice di questo successo, il fatto che si tratta di un modo per riuscire a fare avere un oggetto a una persona, un pensiero nel momento speciale della sua vita. Molte volte la maggior parte dei fiori arrivano dai coltivatori italiani e il mercato dei fiori, riesce comunque a consegnare in tempo confezioni davvero molto particolari. Del resto, riuscire a scegliere on-line, col consiglio degli esperti in questo tipo di prodotti, dà la possibilità di tagliare tempi e ha talvolta anche i costi alti. Inoltre, in un mondo sempre più globale dove le persone si sono in contatto anche in diversi posti del pianeta, riuscire a fare avere anche dall'altra parte dell'Italia o del continente un pensiero, può essere di certo un vantaggio da non trascurare. Una delle caratteristiche delle società che si occupano delle spedizioni di fiori si concentra proprio su questo fattore clou, ovvero sulla tempestività nelle consegne e su tanti consigli. Infatti, talvolta soprattutto quando si decide di fare un regalo speciale, si hanno molte perplessità sull'abbigliamento dei fiori. In quanto ogni fiore ha un suo specifico significato. Questi esperti sapranno dare una mano e consigliare sulle migliori confezioni per lanciare il giusto messaggio attraverso i fiori.

Servizi di spedizione dei fiori, il business

Il business dei servizi di spedizione dei fiori ha conosciuto una grande crescita, soprattutto negli ultimi tre anni. Alla fine del 2018, stando ai dati degli istituti di ricerca, si è arrivati a 9 milioni di investimenti raccolti con una crescita in percentuale che supera i 10 punti. L'export arriva oltre 149 milioni, mentre quello in generale dei fiori dal 2015 ad oggi raggiunge i 181 milioni di euro. Addirittura, si ha la possibilità di comprare con vari metodi di pagamento e questo facilita le transazioni. La comodità e la praticità di questo servizio fa in modo di riuscire ad ottenere un mercato sempre più vasto e ricco di spunti positivi. Le aziende poi, che lavorano in questo settore, sono sempre di più. Alcune arrivano anche a 2 milioni di fatturato annuale. In più mettono in moto il mercato dei fiori italiano che è sempre uno di quelli maggiormente sviluppati di tutto il Bel Paese.