I giovani cuochi di Varazze si aggiudicano il 1° Memorial "Simone Canetto" di Alassio

Si è svolto il 7 febbraio il primo "Memorial Simone Canetto" organizzato dalla scuola IISS Giancardi Galilei Aicardi di Alassio con il patrocinio dell Unione regionale cuochi liguri, compartimento giovani della Fic e AIS Liguria. Simone era un ragazzo che frequentava l'istituto alberghiero di Alassio scomparso per un brutto incidente due anni fa. Era animato da una forte passione per la cucina e una gran voglia di vivere ... strappatagli prematuramente.

L'evento a lui dedicato è stato strutturato in una gara regionale di cucina calda con abbinamento cibo-vino; le scuole alberghiere e i centri di formazione della regione hanno partecipato con 2 coppie di allievi formate da uno studente di cucina che doveva preparare un piatto in 45 minuti con il tema “dalla terra e dal mare“ e uno studente di sala che doveva descrivere il piatto presentato abbinando un vino, presentandolo e servendolo ai giudici AIS per la degustazione.

Il CFTA Isforcoop di Varazze piazza due allievi tra le prime 3 posizioni guadagnando il primo ed il terzo posto mentre al secondo posto si conferma una studentessa dell'istituto di Alassio; per la classifica dell'AIS al primo posto si classifica un allievo dell'istituto di Alassio e in seconda e terza posizione vediamo 2 allievi del Marco Polo di Genova e Camogli.

Per il giudizio di cucina vediamo i dirigenti dell'Assocuochi savona con il presidente Igor Di Lucia contentissimo del livello molto alto di questa gara, dove giovani allievi mostrano passione ma sopratutto lealtà e collaborazione anche nel competere l'uno contro l'altro.

Per la giuria di sala hanno presenziato Carlo Amadori e Valeria Mirone sommelier professionisti della sezione di Savona, diretti da Giancarlo Alfano, Sommelier Professionista, Delegato AIS Savona.

Antonio Cefalo, responsabile del Compartimento Giovani dell'Unione Italiana Cuochi per la Liguria ringrazia l'istituto di Alassio per aver coinvolto il compartimento in questa bellissima iniziativa e la splendida organizzazione e dichiara: "Ringrazio i docenti, il dirigente, tutti gli allievi e sopratutto la famiglia Canetto per la presenza e le forti emozioni che ci ha regalato in una giornata di ricordo... Simone vivrà per sempre nel nostro ricordo e in questo memorial che sarà ripetuto per i prossimi anni".