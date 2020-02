Danilo Bruno (Europa Verde): "Salviamo la sanità pubblica in via di estinzione"

Danilo Bruno (Europa Verde) interviene sul tema della sanità: "Nella settimana scorsa abbiamo scoperto che Savona ha ormai due sindache: al mattino Ilaria Caprioglio attacca pesantemente il sindaco di Pietra Ligure perchè nel generale disastro della sanità ligure avrebbe chiesto di spostare anestesisti dal San Paolo di Savona a Pietra Ligure mentre nel pomeriggio la maggioranza di Caprioglio Ilaria in consiglio comunale boccia una mozione dei nostri alleati di Noi per Savona per rafforzare il pronto soccorso savonese, trovare un metodo per le cure odontoiatriche nel weekend e soprattutto riaprire l'ambulatorio dei codici bianchi, che avrebbe impedito l'intasamento del pronto soccorso per cure di scarso rilievo.

Oggi il capogruppo di destra Versace, consigliere comunale savonese, si arrampica sugli specchi per giustificare il voto contrario della maggioranza al comune di Savona e soprattutto se la prende con il comitato Amici del San Paolo, che avrebbe dovuto forse "genuflettersi" ai consiglieri di maggioranza e chiedere una specifica mozione.

Su quest'ultimo punto non abbiamo ben capito il nesso e forse abbiamo letto male quanto riportato dai quotidiani poichè certamente la maggioranza ha rimediato l'ennesima brutta figura, aggiunta al fatto che si trattava di un testo emendabile in una logica collaborativa e a favore della città.

Noi di Europa Verde ribadiamo che le la sanità in provincia deve rimanere pubblica e basarsi sulla prevenzione primaria in modo da evitare la ospedalizzazione delle persone ma soprattutto deve puntare ad un ruolo centrale del San Paolo Savona e dell'ospedale di Cairo Montenotte da definire subito area disagiata a cui dovrebbe essere attribuita una seconda automedica mentre l'asse Santa Corona-Albenga dovrebbe puntare anche alla valorizzazione delle proprie specialità di elite e di ricerca in modo da farne un polo di eccellenza pubblico valido per tutta Italia.

Si tratta di poche idee ma solo la cacciata della Giunta Comunale potrà ridare fiato ad una sanità pubblica in via di estinzione".