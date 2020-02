Lega: "Pronti a dare battaglia per fermare tagli a Polstrada"

“Questo governo aumenta gli sbarchi, aumenta le tasse ma taglia sulla sicurezza dimezzando la Polizia stradale della nostra regione. E’ vergognoso che Pd e M5S vogliano risparmiare sulla pelle dei cittadini chiudendo interi reparti della Polstrada proprio sulle strade statali considerate le più pericolose in assoluto. Non si trovano risorse mettendo a repentaglio la vita di tutti" commentano in una nota Stefania Pucciarelli ed Edoardo Rixi parlamentari liguri della Lega.