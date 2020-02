Toti: "L'opposizione mi accusa di fare propaganda politica, invece faccio comunicazione"

“Mentre i gruppi consiliari dell’opposizione ci attaccano sulla campagna istituzionale di Regione Liguria, noi ci troviamo alla Bit di Milano, una delle più grandi fiere dedicate al turismo per promuovere la nostra terra e le nostre eccellenze. Questa non si chiama propaganda politica, si chiama comunicazione: cosa che nelle precedenti amministrazioni si erano dimenticati di fare, facendo sprofondare la Liguria nel grigiore e nel pessimismo più totale”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde ai partiti di opposizione sulle accuse riguardanti l’iniziativa “Capaci di agire e di reagire” lanciata dalla Giunta regionale.

“Investiamo fin poco in comunicazione che per una regione è come l’acqua, è essenziale - ha detto lo stesso Toti agli operatori presenti alla Bit- perché si può avere il miglior prodotto sul mercato ma se non lo si comunica resterà una cosa per pochi o per nessuno. Così erano abituati a fare i nostri predecessori mentre noi valorizziamo al massimo, non solo le nostre eccellenze, ma anche la nostra storia, le nostre tradizioni e le capacità dei liguri tutti che hanno dimostrato anche in questi anni difficili. Riceviamo queste assurde critiche mentre su tutti i manifesti campeggia proprio questo spirito, tipico della nostra gente, pronta a non abbattersi mai a cui andava dedicato un tributo, per cui le persone, per strada, ci ringraziano. Ma si sa, il PD e il M5S in Liguria sono distanti anni luce da quello che pensa la gente”.

“Nella prossima programmazione dei fondi europei andrà messo molto di più per questa voce: questa giunta ha riportato la Liguria in mondovisione al Festival di Saremo, mentre con i governi precedenti, per assurdo, a essere sponsorizzate erano altre Regioni italiane. Vi rendete conto? Stiamo, inoltre, per partire con una nuova campagna, dopo il successo di quella precedente, in tutti gli aeroporti nazionali e internazionali. E i dati ci danno ragione: il turismo è tornato a volare e 7 turisti su 10 scelgono la nostra regione anche per il buon cibo su cui abbiamo puntato molto. Secondo l’Istat poi, i dati di questa mattina parlano della Liguria come meta tra le preferite per le vacanze lunghe in estate ma abbiamo puntato anche alla “destagionalizzazione” perché la nostra regione è bella in tutti i periodi dell’anno. Il lavoro, sempre secondo l’Istat, in Liguria corre più veloce rispetto alla media nazionale nel terzo trimestre del 2019, e abbiamo chiuso perciò l’anno con un +1,6% di occupati. E, dopo la tragedia del Morandi, a breve i genovesi, i liguri e l’Italia intera riavranno il loro ponte in tempi molto più rapidi rispetto alla media del Paese.

Traguardi che, questa legislatura, ha valutato dovessero essere evidenziati e promossi, senza togliere niente a nessuno e come le opposizioni, in totale malafede, vorrebbero far credere”.

“Inviterei, inoltre –conclude Toti - i consiglieri dell’opposizione a scusarsi con il gruppo di Comunicazione della Regione Liguria per aver criticato la grafica. Facciamo notare che questo gruppo di lavoro ha inventato il logo da tutti amato di "Genova nel cuore" è che viene invitato nelle altre regioni e in molti atenei italiani per raccontare il modello Liguria di comunicazione come esempio di professionalità e di eccellenza nel settore. A proposito di comunicazione sui social, di cui si lamentano le opposizioni, mi preme segnalare che al nostro arrivo Regione Liguria non aveva neanche la pagina Facebook che ora conta quasi 50mila follower e le persone che lavorano in questo settore sono impegnate 7 giorni su 7 a comunicare in tempo reale tutte le informazioni utili per i cittadini con un live journal durante le emergenze. Ma capisco che la cosa possa apparire assurda al PD che forse, nei suoi lunghi anni di governo, non ha mai comunicato niente per vergogna o per assenza di risultati raggiunti".