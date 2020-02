L'appello dell'Enpa: "La gatta 'Rossa' cerca una famiglia" (FOTO)

E’ una gatta molto riservata ma socievole ed affettuosa, solo ancora un po’ impaurita per le vicissitudini passate; soccorsa ferita a Stella, dopo un probabile abbandono, ha avuto bisogno di cure da parte dei volontari della Protezione Animali per molte settimane ed ora è perfettamente guarita e merita una nuova famiglia; la “Rossa”, questo il nome provvisorio datole dai volontari, è, come detto, molto riservata ed ama starsene nel suo trasportino al riparo della coperta che lo avvolge e che tira giù quando non vuole essere disturbata.

Gli interessati ad adottarla la possono vedere presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.